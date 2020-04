Covid-19 : Le G20 suspend le remboursement de la dette des pays les plus pauvres

Pour une nouvelle, c’est une bonne nouvelle pour les pays très pauvres. Car “… l’appel de 18 chefs d’Etat européens et africains qui demandaient un allègement de la dette ainsi qu’un plan de relance d’environ 100 milliards de dollars pour le continent africain” a été enetendu par les 20 pays les plus riches.

Selon francetvinfo, “les ministres des Finances et les banquiers centraux du groupe G20 ont donné mercredi 15 avril leur aval à une suspension provisoire de la dette des pays les plus pauvres pour une durée de douze mois”, annonce à l’issue d’une réunion virtuelle organisée par l’Arabie saoudite.

Mohammed al-Jadaan, ministre des Finances saoudien, a déclaré: “Nous avons eu un engagement clair, par le biais des organisations internationales, le FMI et la Banque mondiale. Cette suspension de la dette est une annonce vraiment importante, qui signifie que les pays pauvres n’ont pas besoin de s’inquiéter de faire face à leurs échéances au cours des 12 prochains mois”.

Cette suspension prend effet immédiatement, a ajouté le ministre saoudien.

La question qui se pose pour nous Tunisiens c’est de savoir si notre pays est considéré comme “pays les plus pauvre” et auquel cas on pourrait bénéficier de ce moratoire.

Parallèlement, le Groupe des 7 pays les plus industrialisés “G7” lui aussi s’est dit “favorable à une telle initiative pour aider ces pays à faire face aux impacts sanitaires et économiques de la pandémie”.

A rappeler par ailleurs que le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, lundi 13 avril 2020, un moratoire sur les remboursements de dette pour 25 pays, la plupart situés en Afrique.

Le moratoire porte sur une partie de cette dette, soit 20 milliards de dollars pour 76 pays éligibles, dont 40 en Afrique subsaharienne, a précisé Bruno Le Maire, cité par francetvinfo.fr.