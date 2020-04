La Confédération africaine de football (CAF) a passé en revue les différentes initiatives prises par la fédération tunisienne (FTF) afin d’aider la Tunisie à lutter contre la nouvelle pandémie du COVID-19.

Sur son site officiel (Cafonline), la CAF a indiqué que la FTF a mis au départ cinq (5) de ses bus à la disposition du ministère des Transports pour renforcer sa flotte. Par la suite, elle a fait don de plus de 100 000 dinars tunisiens (34 600 USD) sous forme de matériel au ministère de la Santé.

“En outre, la Fédération a également mis ses deux plus grands centres de formation à la disposition des centres d’isolement et s’est engagée à payer les salaires de tout le personnel médical à déployer”, ajoute la CAF.

“Non seulement la FTF a suspendu les activités de football local pour assurer la sécurité des joueurs et des équipes, mais elle a également commencé à diffuser des séances d’entraînement vidéo quotidiennes pour les équipes et les joueurs afin que ceux-ci maintiennent la forme physique tout en restant en sécurité à la maison”, précise l’instance continentale.

La CAF s’est également félicitée de la dernière contribution de la FTF à la bataille contre la COVID-19 qu’est la création de masques inspirés du célèbre aigle des kits de la CAN 2019. Ces masques, rappelle la même source, ont été développés par l’équipe médicale de la FTF dans le respect des normes et spécifications mandatées par le Ministère de la Santé. Ils seront remis au personnel du siège de la Fédération ainsi que des bureaux des ligues régionales et de plusieurs institutions publiques.