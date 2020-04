La séance de dialogue avec les ministres de l’Education Mohamed El Hamdi, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Slim Choura et de la formation professionnelle et de l’emploi Fethi Belhadj, tenue par la cellule de crise à l’assemblée des représentants du Peuple (ARP), a démarré mercredi matin.

La séance de dialogue présidée par le président de l’ARP, Rached Ghannouchi est consacrée aux conséquences de la crise du coronavirus sur les secteurs de l’éducation, de l’enseignement et de la formation professionnelle.

Lors de son allocution d’ouverture, le président du parlement a souligné l’importance de garantir l’égalité des chances entre tous les Tunisiens concernant l’accès à la matière éducative indépendamment de la région ou de la classe sociale.

Selon lui ces circonstances exceptionnelles marquées par une lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays et aussi dans le monde entier, incitent au développement de nouvelles solutions innovatrices.

Ghannouchi a aussi souligné la nécessité de garantir la sécurité et les règles de la distanciation sociale auprès de cette catégorie active que représente les élèves et les étudiants.

Rappelons que cette séance se tient dans le cadre des dispositions exceptionnelles approuvées lors de la plénière tenue le 26 mars 2020 portant délégation du contrôle du gouvernement à une cellule de crise.