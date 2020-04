Trois chaînes d’information internationale s’unissent pour offrir 50 millions de dollars d’inventaire publicitaire pour promouvoir des messages vitaux de santé publique à plus de 800 millions de personnes.

Trois des plus grandes chaînes d’information internationale ont lancé une initiative commune pour permettre à des organes publics de santé de diffuser gratuitement à l’antenne leurs messages dans la

lutte contre la crise mondiale liée au coronavirus.

BBC Global News, CNN international et Euronews se sont engagées à offrir un inventaire publicitaire d’une valeur combinée de 50 millions de dollars.

Cette initiative s’adresse aux grandes organisations multilatérales et aux ministères nationaux de la santé, dont le but est de communiquer des informations pour protéger les citoyens et arrêter la propagation du virus.

La demande d’accès à une information fiable a été sans précédent ces dernières semaines. Ensemble, les trois chaînes atteignent plus de 800 millions de personnes*, permettant ainsi la diffusion des

recommandations importantes de santé publique à de nombreuses personnes à travers le monde, dans un contexte de crise globale.

Les campagnes d’information relayées dans le cadre de cette initiative seront disponibles à la télévision et sur les plateformes digitales, avec la possibilité de cibler les messages pour atteindre des audiences dans des régions spécifiques.

C’est la première fois que les trois chaînes s’unissent pour une initiative commune, démontrant ainsi leur détermination à jouer leur rôle dans l’effort global de diffusion d’une information sanitaire vitale

à des populations à travers le monde.

Elles souhaitent également encourager d’autres éditeurs de presse et plateformes à s’engager de la même manière, afin d’aider à propager les messages le plus largement possible.

L’Organisation mondiale de la santé – le leader mondial en matière d’informations et de conseils sanitaires faisant autorité – est la première organisation à répondre à la proposition des chaînes.

Sa première campagne portera sur 7 mesures de prévention contre la propagation du virus et sera diffusée sur les trois chaînes. Les autres autorités sanitaires publiques sont invités à contacter les

chaînes en envoyant un email à internationalsales@bbc.com, cnnicmarketing@turner.com et sales@euronews.com

Jim Egan, CEO de BBC Global News : “Une information fiable est une des meilleures armes dans notre arsenal collectif pour lutter contre le virus. Notre rédaction est mobilisée pour couvrir cette crise

mondiale, mais il est juste également de faire ce que nous pouvons pour aider les autorités sanitaires à diffuser leurs messages le plus largement possible à travers le monde. »

Rani Raad, président CNN International Commercial : « Où que l’on soit dans le monde, la situation dans laquelle nous nous trouvons est sans précédent. Alors que l’équipe éditoriale de CNN travaille sans relâche pour permettre à chacun, partout, d’avoir des informations fiables et à jour, cela fait sens également de promouvoir les messages des autorités publiques sanitaires. En travaillant avec nos concurrents, j’espère que cet effort conjoint aura un impact positif et que notre empreinte globale permettra d’atteindre le plus de personnes possibles. »

Michael Peters, Président d’Euronews : « En ces temps difficiles pour le monde, nous avons une responsabilité plus grande encore pour fournir à nos audiences une information fiable en temps réel,

à travers nos 12 éditions linguistiques. Notre rédaction est entièrement mobilisée et travaille déjà avec des organisations multilatérales comme l’OMS, pour s’assurer que nos audiences soient informées des dernières recommandations pour éviter que le virus ne se propage davantage. Mais nous voulons aller plus loin. Nous sommes fiers de lancer cette initiative avec nos confrères de longue date BBC Global News et CNN international : ensemble, nous voulons aider les autorités sanitaires à diffuser leurs messages vitaux plus largement, et nous espérons que d’autres médias feront de même».

* Source: GWI, par mois à travers la télévision et le digital pour la BBC (sauf Royaume-Uni), CNN (sauf les Etats-Unis) et Euronews.

Pour toute demande presse, merci de contacter :

ali.cowe@bbc.co.uk – BBC

dan.faulks@turner.com – CNN

philip.kyle@euronews.com – Euronews