Une initiative originale et citoyenne, le Hack4covid_19 est un ‘’raid’’ des experts en IT, en soutien à la gestion de la crise. Des solutions pertinentes et de nouveaux horizons.

Comment est venue l’idée du Hackathon autour du Hack4Covid-19 ? Faut-il y voir une alternative à la gestion actuelle de la crise sanitaire et économique ?

En observant toutes les initiatives des volontaires sur les réseaux sociaux pour faire face aux enjeux du Covid-19, nous avons pensé à les consolider, à optimiser toute l’énergie de ces volontaires et fédérer les acteurs concernés autour des solutions les plus pertinentes.

Vous avez rallié à votre appel des Startups mais également des enseignes bien établies. Comment avez-vous motivé vos confrères pour former une Dream Team autour du Hackaton ?

Je dois reconnaître que le sentiment de solidarité humaine et patriotique était bien là, très présent chez nos confrères et partenaires du Hackathon, eux-mêmes en attente de l’étincelle initiatique ; et au premier contact nous avons eu leur adhésion, pleine et totale, avec un élan enthousiaste.

En approchant nos partenaires, nous étions surpris par leur soutien à l’initiative et leurs convictions de la pertinence du concept. Ils voulaient tous contribuer, chacun à sa manière et selon ses moyens, mais avec un engagement total et sincère.

Dans quelles conditions s’est déroulé le Hackathon ?

C’était très intense : nous avions uniquement 7 jours de préparation des différents volets.

Pour cela, nous avons mis en place un dispositif de coordination agile et se basant sur des leads par activité (communication digitale/Média, gestion des participants, gestion du jury, dispositif technique, animation des 48h, Portail web/mobile dédié, Gestion des checkpoints…).

L’équipe organisatrice a commencé le hackathon depuis la phase de préparation : nous avons travaillé en continu jour et nuit notamment sur le test du dispositif technique du déroulement du Hackathon ( plateforme de connexion, live streaming, test des moments forts et des moments de bascule d’une plateforme à l’autre).

Nous avons prévu un programme permettant d’accompagner en ligne pendant les 48h nos candidats et de nouer une relation humaine avec eux. Hack4covid est plus qu’un challenge de 48h, c’est des webinars inspirants, des guest speakers, des challenges minute, du E-DJ, du E-sport, du speed coaching,… une vraie expérience humaine permettant de booster la créativité et l’engagement.

Le résultat était-il à la hauteur de vos espoirs ? La dynamique de groupe a-t-elle favorisé l’émulation nécessaire ?

C’était exaltant. Notre Equipe hack4covid-19 a réussi un défi de taille celui d’unir et de rassembler 78 personnes (candidats, mentors, experts) qui ne se connaissent pas et de travailler avec eux sur leurs prototypes, les accompagnant durant le journey de 48H à travers notre intelligence collective pour contrer ce Covid19 et préparer le post Covid19.

Le résultat du Hack4covid-19 en chiffres : 324 candidats, 122 idées/ solutions innovantes, 16 équipes participantes, 8 équipes finalistes, 3 solutions gagnantes et 5 solutions à accompagner par EY et ses partenaires.

Quelles sont les principales propositions du Hackathon, dans le domaine de la gestion sanitaire et celles ayant trait au social et à l’économique ?

Parmi les 5 finalistes, nous distinguons :

Deux (2) solutions dans le domaine social / économique :

True Address : Une solution digitale pour résoudre le problème de géolocalisation des foyers à faible revenu pour la distribution des aides sociales et sanitaires en période de confinement, grâce à la recherche inversée d’adresses GPS ou de numéros de téléphone.

Soldiers : Une solution digitale pour la livraison d’achats et la distribution de dons par quartier grâce à la géolocalisation. Une solution pratique à dimension sociale et solidaire.

Deux (2) solutions dans le domaine Sanitaire:

AI4HD: La startup propose la solution CoVRD.io, une plateforme d’aide à la prise de décision exploitant l’intelligence artificielle pour le diagnostic des radiographies destinées au dépistage du COVID19. Une solution de santé facilitant le travail des médecins dans le dépistage et le diagnostic précoce des personnes infectées par le COVID-19.

Geekslab : L’équipe propose une application mobile ‘’Corona Fast Detector’’ pour la détection rapide des cas positifs.

Une solution dans le domaine Education :

Estifeda : La startup propose la plateforme MonProf.tn une solution de e-learning qui permet de connecter les enseignants et leurs élèves.

Les solutions sont-elles aisément implémentables ? Quelles nouveautés apporteront-elles dans la gestion actuelle de la crise ?

Certaines solutions sont aisément implémentables telle que la solution True address qui résout le problème de fiabilité des adresses des citoyens.

Tout le concept du Hack4covid-19 est basé sur le choix des solutions les plus prioritaires pour le contexte du Covid-19 et simple à mettre en place moyennant l’accompagnement rapproché par EY et ses partenaires.

Quel a été l’accueil des pouvoirs publics pour la Hackathon ? Fallait-il y associer le secteur public des IT ?

Plusieurs membres de «la commission de gestion des initiatives innovantes pilotée par le ministère du TIC» étaient présent en tant que membres de jury et dont l’objectif est de faciliter l’adoption des solutions gagnantes par ladite commission.

Vous citez régulièrement le cabinet Ernst & Young. Quel rôle EY a-t-il dans cette initiative?

Le cabinet EY est l’initiateur et le chef d’orchestre du projet. Il a veillé à définir la vision et la mission du Hack4covid_19 tout en travaillant sur la mobilisation et la fédération des différents acteurs indispensables à son succès, partenaires, décideurs, bailleurs de fonds et experts techniques.

Auriez-vous plus de souffle et d’ambition pour organiser des Hack4covid_19 à l’échelle maghrébine, ou méditerranéennes ou alors, à l’échelle du Continent africain ?

Le succès de la première édition de ce hackathon ne peut que nourrir notre ambition ‘’ to take it to the next level ‘’ pour plus d’impact et plus d’opportunités. En effet nous sommes actuellement en train d’étudier ce projet avec nos différents partenaires…stay tuned