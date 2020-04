La BH BANK porte à la connaissance de ses actionnaires et du public

que son Conseil d’Administration a décidé, de reporter la tenue de

l’Assemblée Générale Ordinaire, initialement prévue pour le 30 avril

2020, à une date qui sera fixée ultérieurement et ce en raison de la

situation sanitaire du pays et des mesures exceptionnelles en

vigueur.