Avec 20 071 décès décensait samedi 11 avril 2020, les Etats-Unis d’Amérique sont désormais le pays le plus meutri par la pandémie du Covi-19, derrière l’Italie et l’Espagne.

Au total, plus de 107 000 décès de personnes infectées par le nouveau coronavirus ont été enregistrés, selon les bilans officiels par les différents Etats.

Par continent, l’Europe est la plus touchée (Italie, Espagne, France et Royaume-Uni), suivie des Etats-Unis et l’Asie; l’Afrique est, pour le moment, le continent le moins touché. Mais pour combien de temps encore? Personne ne le sait, sauf le Pr Didier Raoult, qui estime que les Africains pourraient s’en sortir mieux que les autres.

Wait and see!