Un nouveau programme de vols pour le rapatriement des tunisiens bloqués dans 6 pays africains et aussi en France, Allemagne, Espagne, Turquie, Emirats Arabes Unis et en Arabie saoudite, a été annoncé, samedi, par le ministère du Transport et de la Logistique.

Ce programme sera exécuté, à partir de dimanche 12 avril 2020, pour le rapatriement des ressortissants tunisiens de ces pays, a indiqué le ministère, dans un communiqué.

Les vols seront effectués comme suit:

Dimanche 12 avril 2020 :

– Mali/Bamako

– Dakar/Sénégal

– Burkina Faso/Ouagadougou

– Guiné /Conakry

Mercredi 15 avril

– Les Emirats arabes unis ( Dubai)

– Turquie ( Istanbul)

Vendredi 17 avril

– France (Marseille)

– Cameroun (Yaoundé)

– Espagne (Madrid)

Samedi 18 avril 2017

– Espagne (Medrid)

Dimanche 19 avril

– Le royaume arabe saoudite (Jeddah)

Lundi 20 avril

– Gabon( Libreville)

-Allemagne (Francfort)

Tous les Tunisiens rapatriés seront mis automatiquement à l’isolement sanitaire, a indiqué le ministère dans son communiqué. Ceux-ci seront tenus à s’engager, par écrit, à passer une période de 14 jours en isolement, à partir de la date de leur arrivée en Tunisie.

Les vols seront assurés par Tunisair, exceptés ceux à destination des Emirats arabes unis, qui seront à bord des avions de la compagnie Emirates, ainsi que ceux à destination de Cameroun et du Gabon, ils seront transportés à bord des avions Nouvelair, et ceux à destination de l’Espagne, qui seront à bord des avions de Jasmin Airways.