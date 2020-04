Dans le cadre des efforts nationaux de prévention contre la propagation du Coronavirus, un confinement général a été décrété, ce qui va empêcher des centaines de milliers d’élèves et d’étudiants de regagner leurs écoles, lycées et facultés, et va retarder la reprise des études scolaires et universitaires pour préserver la santé et la sécurité de nos concitoyens.

Et par souci de permettre à nos jeunes de jouir de leur droit au savoir et d’achever un cursus scolaire et universitaire qui arrive à échéance, il a été décidé d’opter pour l’éducation à distance, disponible via les plateformes digitales accessibles à travers les réseaux internet fixes et mobiles. Pour les étudiants et les élèves qui ne disposent pas de postes de travail, la Fédération nationale du numérique lance une plateforme pour cette action de récupération ou d’acquisition de portables, tablettes, et postes de travail auprès des différentes entreprises du secteur du numérique, secteur financier, PME/PMI, milieu éducatif… afin de les réformer et en faire donation pour accès aux différentes plateformes éducatives pour ceux qui n’en disposent pas.