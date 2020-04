L’examen des impacts de la crise actuelle sur les sociétés étrangères notamment, les entreprises totalement exportatrices, à cause du confinement général, a été au centre de la rencontre, tenue mardi 7 avril, au palais du gouvernement à la Kasbah, entre le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, et le président des Chambres mixtes de commerce et d’industrie, Mourad Fradi.

Le chef du gouvernement a pris connaissance des propositions du représentant des chambres mixtes sur les mécanismes et les solutions possibles, pour accompagner les sociétés, lors de la reprise de leurs activités durant la phase de la sortie progressive du confinement et la fin de l’épidémie du coronavirus, a indiqué la présidence du gouvernement dans un communiqué publié mardi à Tunis