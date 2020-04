L’une des conséquences du coronavirus, ça pourrait être une rupture et le début de la démondialisation. Trop tôt pour le dire, mais rien ne sera plus comme avant…

Le premier à avoir envisaé ce processus, c’est le président français, Emmanuel Macron, après avoir constaté, amèrement, que son pays ne fabrique ni des masques, ni des respirateurs, ni même les principes actifs des médicaments qui sont dans leur majorité fabriqués en Chine et en Inde.

Pour le président français, deux actions majeures doivent faire l’objet d’une stratégie de démondialisation, d’abord l’urgence et la nécessité d’une recalisation industrielle pour plusieurs activités vitales et stratégiques, puis l’autonomie sanitaire de la France. Car, cette dépendance vis-à-vis de la Chine coûte de plus en plus cher.

Outre la recolonisation industrielle, les autres constats concernant la démondialisation, c’est tout d’abord l’éclatement de l’Europe dans le sens du Traité de Maastricht qui a cessé d’exister des que l’Italie a été contaminée. En effet, les frontières ont été fermées et lAllemagne a interdit l’exportation des masques et des respirateurs vers l’Italie.

Ce n’est pas tout, la solidarité européenne a également fait défaut, et l’Italie s’est retrouvée seule sans aide pour lutter contre le Covid-19. Contre toute attente, ce sont les Chinois, Cubains et Russes -autrement dit l’ancien bloc communiste- qui ont volé à son secours.

Le deuxième constat c’est qu’au lieu darrêter une stratégie mondiale pour combattre la pandémie, on a vu que c’est plutôt chacun pour soi, avec soit des lois nationalistes, à l’instar de celle promulguée par Donald Trump aux USA interdisant l’exportation du matériel médical.

En plus, on observe des actes de piraterie de la part des Etats les plus riches et les plus puissants en s’accaparant les commandes de masques ou de respirateurs fabriqués en Chine. C’est le cas des Etats-Unis qui auraient détourné des commandes de masques destinés à la France et l’Allemagne en triplant le prix d’achat et en payant cash.

A noter au passage que face à la forte demande mondiale sur les masques, leur prix est passé de 3 centimes d’euro à 1,20 euro.

C’est la stratégie de sauve qui peut et le chacun pour soi.

Certes, il est trop pour affirmer que c’est la fin de la mondialisation, mais il est certain qu’on assistera à une redistribution des cartes à la fin de cette crise sanitaire…

Maarouf