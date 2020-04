Elie Cohen (économiste et directeur de recherche au CNRS français), a élaboré trois (3) scenarios de sortie de crise du coronavirus.

“Le premier scenario est un scenario en V. C’est-à-dire qu’on plonge très profondément, on touche le fond du bassin et on rebondit rapidement. C’est l’hypothèse où la crise dure 4 à 6 semaines. On reprend l’activité et l’idée c’est que la perte d’activité en 2020 sera compensée en 2021 et on aura deux années (2020/ 2021) qui seront des années nulles en termes de croissance. C’est le scenario le plus vertueux.

Le deuxième scenario est le scenario en U. On plonge, on reste au fond du bassin un certain temps, le temps de la crise, plusieurs mois (pas de reprise avant l’été ou l’automne selon certains) et là, cela nous envoie dans une perte de PIB qui est beaucoup plus importante que les 3% mentionnés actuellement et cela peut même nous amener à une perte de PIB de 10%.

Et puis, il y a un scenario encore plus catastrophique, c’est le scenario en W. On plonge, on rebondit, puis la crise sanitaire repart, donc on replonge, on se remet en confinement… Là, cette succession de périodes de confinement et de redémarrage, c’est le scenario noir absolu et c’est ce qu’il faut absolument éviter.

C’est pour cela que les modalités de sortie de la crise avec généralisation des tests pour la sortie du confinement me semblent être le scenario économique préférable”.