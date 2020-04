Les puissances mondiales, États voyous? Il paraît que c’est le cas et la guerre que se livrent ces derniers temps États-Unis et pays européens pour se procurer des masques en Chine n’épargne pas des pays comme la Tunisie.

Les entreprises chinoises vendent aux plus offrants et aux plus puissants ! La maxime de l’argent qui n’a pas d’odeur n’a jamais porté autant de sens.

Ainsi, un avion cargo envoyé par le gouvernement tunisien en Chine pour récupérer une cargaison d’équipements médicaux de 37 tonnes dont des masques a rebroussé aujourd’hui chemin depuis l’Italie, rappelé par les autorités qui ont été informées que les masques ne sont plus disponibles !

S’agit-il de la France? De l’Italie ou des Etats-Unis? Le plus probable est qu’il s’agit de la première puissance mondiale : « The United States of America’s ». Eh oui, les grands principes des valeurs universelles -égalité, justice, dignité, humanité- sont tout juste des mots, rien que des mots pour leurs plus grands « marketteurs ». Quant au sens de l’honneur, c’est plutôt un euphémisme !

Ce qui se passe ces derniers temps dans la bataille des masques prouve que la solidarité internationale, lorsque les intérêts égoïstes des États sont en jeu, ne porte aucun sens !

Détruire des pays pour prétendument défendre les droits de l’Homme et les valeurs démocratiques pour ensuite traiter leurs populations comme des êtres inférieurs prouve que la réalité n’a rien à voir avec les discours et confirme le mépris de ces États pour tous ceux qui ne sont pas des leurs.

La Tunisie, petit pays appauvri, ces dernières années, et pour cause, avait besoin des masques «volés» osons le dire ! Ces pratiques indignes doivent nous rappeler que nous devons compter sur nous, réindustrialiser notre pays et nous préoccuper plus des besoins indispensables pour nous autres et, entre autres, les équipements sanitaires.

Les masques revêtent aujourd’hui une importance vitale car il y a une véritable volte-face par rapport à leur port. Alors que l’on croyait qu’ils n’étaient d’aucune utilité pour les individus non-porteurs du covid-19, on n’est plus aussi affirmatifs chez les pays «éclairés et civilisés” (sic).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), aussi, n’a cessé de répéter que les masques doivent être uniquement utilisés par les soignants, les malades et leur entourage proche, en affirmant s’appuyer sur des données scientifiques.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui car une hypothèse prend de plus en plus de consistance stipulant que le coronavirus pourrait se transmettre via l’air expiré. C’est à dire quand les gens ne font que parler et pas uniquement lorsqu’ils éternuent ou toussent, comme l’on croyait auparavant.

Une nouvelle donnée qui expliquerait la grande contagiosité du virus, transmis également par des patients asymptomatiques. D’où l’importance de porter des masques même fabriqués de manière artisanale. Une étude parue vendredi 3 avril 2020, dans la revue Nature, estime que le port de masques chirurgicaux réduit la quantité de coronavirus dans l’air expiré par des malades.

Dans les relations internationales, nous ne sommes que des pions et les plaidoyers pour les droits de l’homme servent tout juste à camoufler le jeu de intérêts des grandes puissances et leurs pratiques plus mesquines, plus cyniques et plus inhumaines les unes que les autres !

Ce qui nous renvoie au loup du petit chaperon rouge : «C’est pour mieux te manger mon enfant»!

Avis à ceux qui pensent naïvement que le salut de nos pays viendra d’ailleurs !

Amel Belhadj Ali