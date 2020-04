Coronavirus : Samsung Tunisie renforce ses dispositifs en ligne pour s’adapter à la situation d’urgence sanitaire

Dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire, qui durera jusqu’au 20 avril prochain, et afin de se rapprocher davantage de ses clients et de les accompagner au mieux durant cette période, SAMSUNG Tunisie renforce ses dispositifs en ligne à travers un outil digital de service après-vente à distance.

Depuis le début de cette crise inédite, Samsung a fait en sorte de faciliter à ses clients l’accès à l’ensemble de ses services et produits sans quitter leur maison, afin de préserver leur santé et soutenir les efforts des autorités pour limiter la propagation du Covid-19.

Une extension de garantie pour avoir l’esprit serein

Parce qu’en ces moments difficiles, SAMSUNG accorde une importance capitale à la santé de ses clients et de ses équipes, le géant coréen a décidé de prolonger la garantie de ses produits, dont la date d’expiration arrive à échéance entre le 15 mars 2020 et le 19 avril 2020, jusqu’au 20 mai 2020.

Zéro risque avec le service après-vente à distance de Samsung

Aussi, et afin de permettre à ses clients de profiter pleinement de leurs équipements SAMSUNG, un service après-vente en ligne a été mis en place pour le diagnostic et la réparation en cas de panne, sans aucune contrainte de quitter leur maison en appelant simplement le numéro vert 80 1000 12.

Plusieurs canaux digitaux ont également été mis en place : Chat, formulaire Web et Application Samsung Members. Pour ce faire, il suffit d’accéder au site internet www.samsung.com et choisir la rubrique « Assistance ».

Il est à savoir que pour les interventions sur les téléphones, le technicien prend la main sur le smartphone via un lien que le client active. L’accès à distance permet aux agents spécialement formés de

diagnostiquer en temps réel et résoudre les pannes liées à des problèmes de logiciel, de configuration ou de paramétrages des appareils.

Une montée en puissance de l’activité e-commerce avec l’élargissement du réseau

Depuis le début de cette crise sanitaire, SAMSUNG Tunisie veille à assurer la disponibilité de l’ensemble de ses produits auprès de ses partenaires e-commerce. Ainsi, la marque s’implique à rendre disponibles tous ses produits des catégories mobile, TV et électroménager en approvisionnant les différentes plateformes de vente en ligne de ses partenaires en en stocks suffisants.

La majorité des partenaires e-commerce de SAMSUNG Tunisie proposent un service de livraison pour éviter aux clients de quitter leur maison. Toutefois, l’installation des produits n’est pas proposée durant cette période afin de protéger les clients et les collaborateurs de tout risque de contamination.

SAMSUNG entend ainsi exprimer sa solidarité avec l’ensemble des citoyens en situation de confinement sanitaire et contribuer à la préservation de la santé de ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter sur le numéro vert de SAMSUNG Tunisie : 80 100 012

Horaires provisoires de notre centre d’appels : du lundi au vendredi : De 9h à17h et Samedi : De 9h à 13h

Vous pouvez également nous contacter sur les canaux digitaux suivants :

Chat : http://livechat.support.samsung.com/Customer_new/N_AFRICA

Courriel : https://www.samsung.com/n_africa/support/email/

Application Samsung Members : Pour obtenir de l’aide à partir de l’application sur votre téléphone Samsung, veuillez ouvrir l’application et cliquer sur l’onglet : ‘‘Aide’’.

Consulter nos articles d’aide on ligne sur le site Web : www.samsung.com

* Seuls les produits officiels achetés auprès des revendeurs agrées sont inclus dans cette promotion

* Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent changer à tout moment suivant les circonstances du pays

