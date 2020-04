Comme lui, je considère que sur le plan économique et financier, la crise actuelle est moins grave que celle de 2007/2008. Alors que celle d’aujourd’hui est liée à une pandémie dont les impacts économiques et financiers pourraient être maîtrisés dès que des solutions seraient trouvées à cette pandémie, la crise financière puis économique de 2007/2008 a touché les fondements même du système économique et financier et s’est caractérisée par une profonde crise de confiance dans le système lui-même.

12 ans de récession…

Il est vrai que la situation économique et financière mondiale était meilleure avant cette récente crise, que la situation des banques et des institutions financières a été largement assainie de sorte qu’elles ont aujourd’hui davantage de moyens pour amortir le choc, et que le monde a beaucoup appris de la crise financière internationale de 2007/2008 en développant de nouveaux instruments d’intervention (quantitative easing/rachat de dettes publiques et privées, même celles carbonisées…), des instruments qui peuvent être aisément actionnés aujourd’hui.

Le monde a connu, après la crise financière de 2007/2008, près de 12 années de récession, et Ben Bernanke a raison de considérer que les gens n’ont pas perçu la profondeur de la crise de 2007/2008 et a peur qu’ils se trompent aujourd’hui dans le sens inverse.

Les impacts du Covid-19 ne dureront pas longteps…

Il y aura certainement des impacts économiques et financiers et même une baisse importante de la croissance mondiale, mais elle ne durera pas longtemps comme celle de 2007/2008.

Pour ces raisons, les priorités sur le plan économique doivent cibler les mesures à court terme destinées à préserver l’appareil de production et surtout la PME et les petits métiers et soutenir les classes pauvres et lutter contre la pauvreté.

Quels enseignements?

Par contre, les enseignements à tirer de cette crise sont fondamentaux et les pays et la communauté mondiale dans son ensemble doivent en tenir compte : plus grande coopération internationales sur les questions de santé et de pauvreté, orientation des politiques publiques vers la santé, l’enseignement, les nouvelles technologies et la recherche et la satisfaction des besoins essentiels de la population, en plus de la mise en place de stratégies nationales plus efficaces de lutte contre la pauvreté.

Au plan national, certes la situation budgétaire du pays est très difficile et ne dégage plus de marges de manœuvres sous l’effet d’une gestion déficiente.