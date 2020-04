Une réunion virtuelle s’est tenue, mardi, entre le ministre du Développement, de l’investissement et de la Coopération internationale, Selim Azzebi, et le président de la Conect, Tarak Cherif, pour examiner les solutions exceptionnelles à mobiliser pendant et après le COVID-19, selon un communiqué, publié mercredi, par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie.

Des propositions ont été présentées couvrant plusieurs aspects, notamment la nécessité de travailler étroitement, avec l’ARP sur un Fast-Track parlementaire et faire passer les lois à caractère économique.

Les deux parties ont mis l’accent, aussi, sur l’impératif de la mise en application effective et de la vulgarisation de plusieurs lois déjà promulguées, telles que la loi transversale, la loi de l’investissement, la loi sur les PPP, etc… visant en particulier l’allègement des procédures administratives et la facilitation de l’investissement local et étranger.

Parmi les solutions proposées, aussi, la nécessité de soutenir l’effort de digitalisation, d’appuyer l’investissement via des mécanismes de financement innovants, et de continuer à coordonner ensemble, secteur privé et gouvernement, pour la mise en œuvre des réformes tant attendues pour favoriser la reprise économique post COVID-19.

D’autres réunions virtuelles régulières sont prévues visant particulièrement, la préparation à la relance économique post COVID -19.