La Mutuelle des artistes, des créateurs et des techniciens du secteur culturel (MACTS) a annoncé la mise en place d’une cellule de crise au profil de ses adhérents.

Selon un communiqué de la Mutuelle, publié lundi, cette cellule a pour mission d’accompagner psychologiquement ceux qui en ont besoin. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle prise en une conjoncture de confinement généralisé par prévention du Covid-19.

Des aides financières et alimentaires seront attribuées aux bénéficiaires, a indiqué la Mutuelle. La création d’une cellule de crise au sein de la Mutuelle devra épauler ses membres en difficulté.

Un soutien personnalisé, selon un ordre prioritaire, sera offert aux adhérents, sachant que la distribution des aides se fera, selon les moyens et les ressources disponibles, lit-on encore.

Tous les détails seront communiqués ultérieurement dans le cadre de la relance du secteur culturel, un large dispositif piloté par le ministère des Affaires culturelles dans le cadre Fonds Relance Culture.

La même source a rappelé la situation sanitaire délicate dans le pays qui est due à la propagation du nouveau coronavirus.

Une suspension temporaire des activités culturelles et manifestations artistiques dans les institutions et organismes publics et privés avait été récemment annoncée. Cette nouvelle donne a affecté la condition matérielle et psychologique des professionnels du secteur.

La Mutuelle compte sur la solidarité de ses membres parmi les artistes, créateurs et techniciens dans le secteur afin qu’elle puisse facilement apporter son aide aux cas qui en auraient le plus besoin.

L’intégrité physique et morale de tous ses membres demeure un souci majeur pour cette jeune structure syndicale dans le domaine culturel.

Créée en 2017, la Mutuelle des artistes, créateurs et techniciens dans le secteur culturel se présente comme étant “un outil de solidarité entre les travailleurs des différents secteurs culturels”.

Le confinement sanitaire généralisé entré en vigueur depuis le 22 mars devra se poursuivre jusqu’au 04 avril prochain. Des consignes sanitaires et sécuritaires strictes sont appliquées sur tout le territoire de la république.