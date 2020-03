L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, dans un communiqué publié lundi 30 mars 2020, le gouvernement et les employeurs du secteur privé à assurer le paiement des salaires de leurs employés pendant toute la période de la crise sanitaire du coronavirus.

L’UGTT a dénoncé l’obstination de certains chefs d’entreprises du secteur privé à poursuivre leurs activités non essentielles et à obliger leurs employeurs à travailler pendant la période de confinement général enfreignant ainsi les directives des structures sanitaires.

Dans ce contexte, l’organisation syndicale appelle les autorités à intervenir pour fermer ces sociétés qui mettent la santé de leurs employés et celle des Tunisiens en danger.

D’après le communiqué publié à l’issue de la réunion du bureau exécutif national consacrée au suivi de l’évolution de la situation générale dans le pays en cette période de pandémie du coronavirus, l’UGTT appelle à la prise de mesures sociales supplémentaires plus efficaces et plus inclusives pour toucher toutes les catégories sociales et tous les secteurs d’activité surtout si le chômage technique s’impose en raison du prolongation du confinement sanitaire général.

En outre, l’accent a été mis sur l’urgence de former le comité qui assistera à la bonne gestion du Fonds de prévention et de lutte contre les pandémies afin d’accélérer les interventions et appuyer les hôpitaux publics.

Par ailleurs, l’UGTT a réitéré son appel à la prise de mesures exceptionnelles pour lutter contre les spéculateurs et garantir l’approvisionnement régulier des citoyens.

Elle a aussi mis en garde contre l’exploitation de cette période de crise pour négliger les libertés et les droits économiques et sociaux des Tunisiens.

L’UGTT se dit, aussi, contre le projet d’amendement des articles 245 et 247 du code pénal qui s’oppose, selon elle, aux dispositions de la Constitution.

Dans ce sens, l’organisation syndicale exprime sa satisfaction du retrait de ce projet de loi, appelant, toutefois, à stopper les atteintes à l’intégrité de la personne et la diffusion des rumeurs qui ont nui au paysage politique.

L’UGTT a salué le peuple palestinien à l’occasion de la célébration de la journée de la Terre appelant tous les forces démocratiques dans le monde à renforcer la pression pour lever le blocus sur le peuple palestinien en cette période de pandémie.

Elle a également appelé à libérer les prisonniers notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées pour protéger leur santé et empêcher leur élimination par l’occupation.