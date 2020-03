La fédération générale de la santé a appelé, vendredi, à fournir les moyens et équipements de prévention et de protection nécessaires à tous les professionnels du secteur de la santé dans le cadre de la prévention de la pandémie du coronavirus.

Dans un communiqué publié vendredi, la fédération a appelé à soumettre les professionnels du secteur aux analyses nécessaires pour la détection précoce du virus, recommandant de recourir au régime du travail continu et de prendre en charge les professionnels afin d’éviter tout risque pouvant les atteindre du fait de rentrer chez eux.

La fédération a salué les efforts déployés par les professionnels du secteur, les appelant à redoubler d’efforts pour se préparer “au grand combat” contre le Coronavirus.

Rappelons que plus de 100 cadres médical et paramédical dans les secteurs, public et privé, sont actuellement soumis à l’auto isolement.

“Le nombre des médecins atteints du coronavirus s’élève à 4”, selon le secrétaire général de la fédération Othman Jallouli.