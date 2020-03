Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a effectué, vendredi matin, une visite d’inspection à la Pharmacie centrale à Ben Arous, dans le cadre du suivi du travail au sein de cet établissement et des efforts déployés afin de garantir l’approvisionnement du secteur public et privé de la santé en équipements médicaux et préventifs pour répondre aux besoins de cette étape.

Accompagné du ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, le chef du gouvernement a inspecté les stocks des équipements préventifs mis au service du cadre médical et paramédical ainsi que celui des médicaments et équipements de protection individuelle.

A cette occasion, Fakhfakh a indiqué que l’Etat a alloué des fonds de 300 millions de dinars consacrés à l’achat d’un stock stratégique d’équipements de prévention et de médicaments pour les prochains mois, notant que les acquisitions requises arriveront dans les prochains jours.

Il a salué les efforts déployés par les cadres et agents de la pharmacie centrale, mettant l’accent sur le rôle de cet établissement public dans la lutte contre la propagation du coronavirus.