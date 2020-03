Dans la situation dramatique que traverse le pays, l’Union Nationale de l’Industrie Hôtelière (UNIH) invite les hôteliers à veiller, en priorité, à leur santé et à la santé de leur personnel, à soutenir tous les efforts pour enrayer, au plus vite, l’épidémie du coronavirus qui sévit dans le pays, afin que l’activité touristique puisse revenir à son rythme habituel dans les meilleurs délais.

Dans la conjoncture actuelle particulièrement difficile, l’UNIH incite les hôteliers à garder le moral et les invite à préparer l’avenir. Elle leur recommande d’œuvrer pour opérer en tant que Groupement d’Intérêt Economique (GIE), pour une meilleure gestion et rentabilité de leurs établissements.

Les circonstances critiques que traverse aujourd’hui le tourisme tunisien (et qui risque de se poursuivre) devrait inciter les professionnels du secteur en général, et les hôteliers en particulier, à être plus unis et plus solidaires, dans une organisation qui comprend leurs préoccupations, trouve des solutions à leurs problèmes, les accompagne, les représente et défend efficacement leurs intérêts.

L’UNIH appelle les autres institutions patronales du secteur : FTH, FTAV, FI2T et FTRT à davantage de concertation et de coordination pour garantir une meilleure représentativité, constituer une force commune de dialogue et de négociation, défendre au mieux les intérêts des entreprises touristiques, repenser, ensemble, la restructuration du secteur et son devenir, et veiller à son développement et à sa pérennité.

Le comité directeur de l’U.N.I.H