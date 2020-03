La Banque centrale de Tunisie mettra en circulation, à compter du 27 mars 2020, un nouveau billet de banque de dix dinars (type 2020) ayant cours légal et pouvoir libératoire. Ce nouveau billet aura pour principale personnage, feue Docteur Tawhida Ben Cheikh (1909-2010).

Cette mise en circulation sera accompagnée par le lancement, dès le début de la semaine prochaine, de l’application mobile «Flouss». Créée par la Banque centrale de Tunisie et développée par la startup tunisienne «Digital Cultural eXperience», l’objectif de cette application est d’introduire une nouvelle communication sur la nouvelle génération contemporaine des billets de banques tunisiens.

Par le recours à la technologie de réalité augmentée dans cette application, la BCT vise à présenter les aspects culturels ainsi que les éléments de sécurité des billets de banques. Elle offre, aussi, aux malvoyants, un service d’identification audio de la valeur de l’ensemble des billets en circulation, y compris le nouveau billet de 10 dinars (type 2020).

Les principales caractéristiques du nouveau billet de banque de dix dinars (type 2020)

– Dimensions : 148 mm x 73 mm.

– Couleur dominante : Bleu.

RECTO

1) Avec impression en taille douce :

– Portrait du Docteur «TAWHIDA BEN CHEIKH» (1909-2010) ;

– En haut, le texte suivant :«Banque Centrale de Tunisie» en arabe et au- dessous la valeur du billet en toutes lettres en arabe ;

– Au milieu, à gauche du portrait principal, la valeur du billet en chiffres «10» figure en grand format et en bas, la date d’émission «20-3-2020»;

– En bas, sur les bords inférieurs droit et gauche, deux traits horizontaux pour les malvoyants sont aisément reconnaissables au toucher ;

– En bas, à droite, les signatures du Gouverneur de la Banque et du Vice-Gouverneur.

2) Avec impression Offset :

– Des motifs floraux et des éléments d’arabesque figurent sur l’arrière-plan du billet sous forme stylisée;

– La valeur du billet en chiffres «10» figure dans le coin supérieur droit.

3) Vernissage post-impression:

Une couche de vernis protège les deux faces du billet contre la salissure et les matières grasses.

4) Les numéros de série et d’ordre du billet sont composés de sept chiffres et figurent en bas à droite et en haut à gauche.

VERSO



– En haut, le texte suivant en français : «Banque Centrale de Tunisie» ;

– Au centre, une vue d’objets en poterie et de bijoux berbères;

– Des motifs floraux et des éléments d’arabesque figurent de manière stylisée sur l’arrière-plan du billet ;

– En haut à droite, l’expression «10 Dinars » et à gauche, en haut le nombre «10» ;

– En bas à gauche, le nombre «10» et la valeur nominale du billet en toutes lettres françaises.

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

1) Au recto et outre l’impression en taille douce :

– Filigrane : situé à droite du billet, il représente le portrait de «TAWHIDA BEN CHEIKH» et au-dessous à droite, le nombre «10» et qui apparaissent nettement lorsqu’on regarde le billet à travers la lumière ;

– Fil de sécurité à fenêtres «RAPID®» : fil tridimensionnel de largeur 4,5 mm, placé à droite du portrait de «TAWHIDA BEN CHEIKH» parallèlement à la largeur du billet, apparaît de façon discontinue. Vu à travers la lumière, ce fil est perceptible en continu. Lorsqu’on incline le billet de haut en bas, un effet optique se produit avec l’apparition du nombre «10» et d’un mouvement dynamique de deux barres se déplaçant dans deux directions opposées sur un fond tridimensionnel ;

– Elément «SparkLive» : Un cercle situé dans le coin supérieur gauche contenant le nombre «10» à son milieu et dont la couleur vire du vert au bleu selon l’angle de vue. Cet élément présente un effet tournoyant faisant apparaître, selon l’angle de vue, un ou deux anneaux en mouvement autour d’un axe central sur un fond tridimensionnel ;

– Micro-lettres : impression en micro-lettres du texte «DIX DINARS» au-dessous du portrait principal et dans divers endroits sur les bords gauche et droit du billet.

2) Au verso

– Couchage iridescent : une bande réfléchissante, de couleur or, placée dans la partie droite du billet et contenant, dans le sens vertical, une série du nombre «10». Cette bande est particulièrement visible sous certains angles et selon l’inclinaison du billet ;

– Micro-lettres : impression en micro-lettres des textes suivants :

• L’expression «DIX DINARS» dans divers endroits du billet ;

• le texte « POTERIE ET BIJOUX BERBERES» inscrit en bas de la rose en forme stylisée ; et

• L’expression «BANQUE CENTRALE DE TUNISIE» en haut et en bas de l’image des bijoux.

RECTO ET VERSO

– De petits cercles dispersés sur les deux faces du billet, en dehors de la zone du filigrane, constituant un dispositif anti-photocopieurs en couleur ; d’autres éléments figurent sur les deux faces du billet constituant un dispositif anti-scanner ;

– Un élément de transvision : Les éléments et couleurs du motif en arabesque situé dans la zone du filigrane en haut au recto et au verso se complètent en regardant le billet à travers la lumière.

RÉACTION DU BILLET LORSQUE EST EXPOSE AUX RAYONS ULTRAVIOLETS

– Apparition , sur les deux faces du billet, de fibres fluorescentes de couleurs rouge, bleue, verte et jaune ;

– Apparition au recto , en haut à gauche , d’une forme géométrique fluorescente , de couleur verte , contenant le nombre «10» et au-dessus, ce nombre apparaît en vert ; en bas à gauche, un motif floral fluorescent apparaît en vert contenant le nombre «10» en rouge ;

– Le numéro de série et d’ordre du billet, situé en haut à gauche, prend une couleur fluorescente verte .

Le billet de dix dinars (type 2020), circulera concurremment avec les autres billets et pièces actuellement en circulation.