Tout le monde doit éviter et se prémunir contre le coronavirus, mais particulièrement les personnes de sang de type A lesquelles, selon une étude chinoise, seraient “plus vulnérables au coronavirus” que le reste de la population. C’est en tout cas ce que rapporte le site web www.breakingnews.fr.

C’est connu, les périodes de crise sont souvent propices aux études, essais et autres tests. La pandémie du coronavirus n’échappe pas à la règle.

Breakingnews souligne que des études sur le virus Covid-19 sortent de jour en jour, mais une une récente, réalisée par des chercheurs chinois, retient l’attention. Selon celle-ci, “les personnes qui ont le groupe sanguin A sont plus susceptibles d’attraper le virus que les autres groupes sanguins”.

A contrario, les personnes du groupe sanguin de type O seraient plus résistantes -ou de risque beaucoup plus faible- de contracter des maladies infectieuses en général et le coronavirus en particulier, selon les recherches du Centre de médecine factuelle et de l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan en Chine.

De ce fait, le chercheur Wang Xinghua estime que “les personnes du groupe sanguin A ont besoin d’une protection particulièrement intense pour réduire le risque d’infection, cela pourrait aider à définir les options de gestion et à évaluer les niveaux d’exposition des personnes aux risques”.

L’échantillon de l’étude aurait concerné quelque 2 000 personnes de différents groupes sanguins de Wuhan (foyer d’où est parti le virus corona), Shenzen et d’autres villes chinoises.

En effet, sur 206 personnes mortes du virus, 85 étaient du sang type A, concluent des études.

Ceci dit, il est trop tôt pour affirmer que tel ou tel groupe sanguin a plus ou moins de risque d’attraper le coronavirus. Alors, tout un chacun doit adopter les gestes de protection.

TB