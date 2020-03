La Société Nouvelle d’Impression de Presse et d’Edition a décidé de suspendre la publication, l’édition et la distribution de la version papier des journaux La Presse et Assahafa Alyawm jusqu’au 7 avril prochain, avec la possibilité de prolonger ce délai, en fonction de la situation sanitaire dans le pays et des exigences de l’étape.

Cette décision intervient en raison de la hausse du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus et en application des mesures prises pour lutter contre cette pandémie.

Elle intervient aussi en accord avec les décisions de la plupart des journaux tunisiens.

Selon un communiqué publié mercredi 25 mrs 2020 par la société, la version électronique des deux journaux sera mise à la disposition des lecteurs, gratuitement et quotidiennement, pour garantir la continuité des services de la presse écrite et contribuer aux efforts de sensibilisation à cette épidémie.

Les services médias seront assurés dans des versions alternatives tout au long de cette situation exceptionnelle, à travers le site officielle du journal La presse: www.lapresse.tn, et de celui de Essahafa Al Yawm, www.essahafa.tn.

La reprise de l’édition papier sera effectuée dès que la menace du Covid-19 sera levée, précise le communiqué.

Le Syndicat général de l’information (SGI), relevant de l’Union générale tunisienne du travail, avait appelé, lundi 23 mars, les éditeurs de journaux à suspendre provisoirement la publication de la presse papier et à se contenter de la version électronique.

Le syndicat a expliqué, dans un communiqué, que cet appel qui intervient dans le cadre de la prévention contre le Covid-19 est lancé en raison des risques de contagion pour les imprimeurs ou les citoyens.