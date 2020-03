Le ministère des Affaires Culturelles invite les institutions et structures culturelles et artistiques sous sa tutelle, à envisager la mise en ligne de leurs contenus numériques.

Cet appel concerne les contenus numériques relatifs aux visites virtuelles, à la réalité augmentée, aux services et à l’annonce des projets numériques en cours de réalisation, selon un communiqué publié mardi 24 mars 2020. Cette initiative marque le début d’adhésion du secteur culturel public au concept de la culture numérique largement adopté à travers le monde en cette période de prévention du covid-19.

Les divers intervenants dans le secteur de la culture sont appelés à hâter la publication de leur contenus et de les mettre à la portée du large public. Le ministère appelle à proposer des projets numériques réalisables afin qu’ils soient publiable dans les plus brefs délais.

Il est également recommandé d’effectuer un monitoring de la scène culturelle virtuelle à travers le suivi des projets numériques, finis ou en cours de finalisation. Cette orientation cible les contenus qui sont mis en œuvre par des acteurs culturels et artistiques issus de la société civile ou les startups. Le but étant de les accompagner et les soutenir à parachever leurs travaux, indique la même source.

Cette approche intervient avec une conjoncture sanitaire exceptionnelle qui a contraint la vie culturelle à inventer un nouveau mode de pratiques culturelles et artistiques.

Plusieurs institutions Culturelles privées ont déjà entrepris la mise en ligne leurs contenus en tous genres. Les offres varient spécialement entre œuvres d’art, publications littéraires (livres, romans,) films et musique dans des concerts live improvisés ou programmés d’avance.

Les institutions culturelles publiques étaient jusque-là peu présentes sur la toile. L’appel du ministère devra notamment aider à dynamiser l’offre culturelle publique en arrêt total depuis le début de la pandémie du Covid-19.

Depuis quelques jours, la toile pullule de produits culturels mis à la disposition des internautes confinés chez eux à travers le monde. La numérisation des contenus est une nouvelle pratique de l’art et de la culture en général qui coïncide avec le confinement sanitaire obligatoire dans plusieurs pays qui sont largement touchés par la pandémie.