Sept (7) Institutions de Microfinance SA (Enda Tamweel, Baobab, Advans, CFE, Taysir, Zitouna Tamkeen et El Amel), qui servent plus de 450.000 entrepreneurs et agriculteurs dans le pays, confirment leur volonté de soutenir les Tunisiens pendant cette période de crise. Etant parfaitement conscientes de la responsabilité qui est la leur, elles comptent l’assumer.

Les mesures d’hygiènes et de confinement prises sont strictement appliquées afin de protéger leurs clients et leurs équipes. Compte tenu de ces instructions, leurs capacités d’action sont limitées mais elles travaillent, en partenariat avec les autorités tunisiennes, à la recherche de solution pour pouvoir continuer à servir leurs clients dans les meilleurs délais.

Elles ont ainsi défini 2 priorités :

Accorder des “délais de payement et périodes de grâce” aux clients dont l’activité est impactée par la crise.

Être en capacité d’accorder des financements additionnels aux acteurs économiques actifs dans les “secteurs vitaux” pour leur permettre de continuer à servir leurs clients.

Dans ce cadre, Mohamed Zmandar, DG d’Enda, déclare : « Les IMF ont prouvé qu’elles étaient des acteurs indispensables de l’inclusion financière en Tunisie et dans les conditions que nous vivons , il est de notre devoir d’accompagner au mieux nos clients pour assurer la pérennité des activités économiques ».

Pour sa part, Nabil Kesraoui, DG de Zitouna Tamkeen, abonde dans le même sens : « Nous travaillons en partenariat avec les autorités tunisiennes pour trouver les solutions les plus adaptées à la situation exceptionnelle que nous traversons et nous sommes confiants sur la capacité des IMF à y répondre de façon efficace et responsable ».

Les IMF Sa cherchent à offrir les meilleures conditions possibles à leurs clients et ont entamé des négociations avec les autorités tunisiennes et avec les bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Dès que ces négociations auront abouti, elles communiqueront les conditions précises d’accompagnement de leurs clients.