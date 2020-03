Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement Tunisien est en solidarité totale avec les entreprises et leurs salariés, et ce à travers les mesures préventives soumises et les décisions annoncées par le Président de la République relatives au confinement sanitaire général à partir du 22 Mars et au communiqué de Monsieur le Président du Gouvernement en date du 20 Mars et continuera d’être pleinement mobilisé dans les jours et les semaines à venir.

Dans ce contexte économique frustrant et conformément aux recommandations du Gouvernement, le Parc d’Activités Economiques de Bizerte « PAEB » a mis en place depuis le 16 Mars 2020 des règles hygiéniques strictes au milieu professionnel afin de lutter contre les risques de propagation de cette pandémie :

Obligation de vigilance accrue impose la réduction du nombre d’effectif pour éviter toute contamination et une propagation du Coronavirus ;

Une équipe du Parc veillera sur le bon déroulement de son activité durant cette période ;

Assurer la protection et la surveillance des entreprises implantées au sein du Parc ;

Le Parc d’Activités Economiques de Bizerte « PAEB » connu aussi sous le nom la Zone Franche de Bizerte couvre 81 hectares répartis sur des sites tels que le site de Bizerte, de Menzel Bourguiba1 et de Menzel Bourguiba2 visant ainsi le développement économique et la croissance des secteurs innovants à haute valeur ajoutée en offrant un accompagnement et assistance permanente aux investisseurs.

Il est à noter que 66 entreprises sont implantées dans ce parc créant un total de 4800 postes d’emplois. Toutefois et dans ce contexte difficile, parmi les 66 entreprises implantées, 59 sont fermées et 7 entreprises sont en activité travaillant dans le secteur de l’industrie pharmaceutique et le textile technique et représentant ainsi un taux de 15% conformément aux décisions annoncées par le Ministère de l’Industrie et des PME.

Une cellule de continuité économique du Parc reste mobilisée pour répondre à vos besoins et vous informe au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Nous mettons aussi à votre disposition les coordonnées de personnes de contact suivantes :

Monsieur Hélmi FATTEH : Directeur Technique (98 273 126)

Monsieur Kamel BARHOUMI : Directeur Juridique (98 612 320)

Monsieur Ridah CHBITA : Responsable Sécurité et Accueil (93 115 917)

Le Parc d’Activités Economiques de Bizerte vous soutiendra toujours.