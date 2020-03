Le ministère du Transport et de la Logistique a publié, dimanche 22 mars 2020, les mesures détaillées en rapport avec le confinement sanitaire général dans le pays, et ce conformément à l’appel lancé, samedi dernier, par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Ainsi, le confinement sera imposé aux agents et cadres des directions centrales et régionales du ministère ainsi qu’aux agents et cadres des établissements et des institutions sous tutelle, à partir du 23 mars jusqu’au 4 avril 2020.

Le ministère maintiendra un nombre minimum d’agents et de cadres en service pour assurer la continuité du service public et fixera une liste nominative à cet effet.

Une liste nominative des agents et des cadres concernés par la présence exceptionnelle pour les besoins du travail, sera également fixée, tout en encourageant le travail à distance. Tous les agents ayant des maladies chroniques et les femmes enceintes sont automatiquement concernés par le confinement général.

Le ministère rappelle, par ailleurs, les mesures qu’il a prises dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du coronavirus.

Pour le transport aérien, il a été décidé d’arrêter tous les vols après l’achèvement des vols de rapatriement, d’arrêter les vols intérieurs mais de maintenir les vols de transport de marchandises.

Concernant le transport terrestre, le ministère a décidé l’arrêt de toutes les dessertes de transport public entre les régions, la suspension du trafic ferroviaire des grandes lignes pour les voyageurs et l’arrêt des voyages des voitures de louage.

Le transport public à l’intérieur des régions sera assuré par les sociétés nationales et régionales qui fixeront le programme de leurs dessertes.

Le ministère a aussi, décidé la prolongation d’un mois, de la validité des permis de conduire et des visites techniques pour les véhicules et des cartes d’exploitation des bus destinés au transport public régulier de personnes (urbain et régional), expirant dans la période allant du 22 mars 2020 au 4 avril 2020.

S’agissant du transport maritime, tous les ports sont fermés aux voyageurs. Seul le transport des marchandises est maintenu, tout en interdisant aux équipages de quitter les bateaux et en les soumettant aux contrôles médicaux nécessaires par des équipes médicales tunisiennes avant d’entamer les opérations commerciales.Tous les passages frontaliers sont aussi fermés aux voyageurs. Seul l’échange des marchandises est maintenu.