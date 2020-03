La semaine boursière du 16 au 19 Mars 2020 s’est soldée avec débâcle de 7,3% à 6 138,82 points. Les nouvelles liées à la propagation du coronavirus (COVID-19) en Tunisie et dans le monde et les anticipations sur les retombées économiques négatives de l’épidémie ont semé un vent de panique parmi les investisseurs, selon l’intermédiaire en bourse ” Tunisie Valeurs “.

Une vague vendeuse s’est déclenchée depuis le début de la semaine, atteignant son paroxysme durant les séances du lundi (-4,1%) et du mardi (-3,7%).

Concentrés sur la séance du lundi, les échanges ont été relativement soutenus, ressortant à 53,7MDt. Et pour cause, la réalisation de six transactions de bloc sur le titre Tunisie Valeurs pour une enveloppe de 36,6MDt. Ces transactions ont matérialisé l’acquisition d’un bloc majoritaire par la BIAT, de 50,47% dans le capital de la société.

Dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, la bourse a décidé d’écourter les séances de cotation et ce à partir du 18 mars 2020. Les séances de cotation se clôturent désormais à 12h10 au lieu de 14h30. Les seuils de réservation durant les séances ont également été plafonnés à 3%.

Analyse des valeurs

Sans faire l’objet de transactions, le titre HEXABYTE s’est offert la meilleure performance de la semaine. Son cours s’est bonifié de 5,9% à 8,420 Dt, ce qui correspond à une performance annuelle de 17,4%.

Le titre Euro-Cycles a accusé la plus forte baisse de la semaine. La valeur a glissé de 16,5% à 14,610Dt en mobilisant un volume proche de 600 mille dinars. Les turbulences actuelles du marché et l’annonce d’un résultat net consolidé de 8,7MDt au titre de 2019 (avec une croissance de 5%, en deçà des attentes) ont malmené le titre.

La société a confirmé, dans un communiqué publié récemment, que tous les engagements clients seront respectés malgré la menace mondiale du coronavirus.

Le titre Tunisie Valeurs a chapeauté le palmarès des échanges. L’action a terminé la semaine en territoire positif (+2,9%) à 17,900Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 36,7MDt. Ces volumes ont substantiellement été réalisés sur le marché des blocs.