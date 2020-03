L’Association Tunisienne des Ingénieurs statisticiens (ATIS) soutient les efforts fournis par le gouvernement, la communauté médicale et scientifique, ainsi que la société civile dans leurs actions de lutte, directe ou indirecte, contre la propagation du covid-19. Elle reste convaincus que la Tunisie et le reste du Monde sauront vaincre cette pandémie et épargner beaucoup de vies humaines.

L’ATIS incite, à travers ce communiqué, toute la communauté des statisticiens à s’investir davantage dans les études et travaux visant à mieux comprendre l’étendue de l’épidémie et prévoir son évolution et ses impacts socioéconomiques.

Toutefois, l’association condamne fermement tout recours abusif à la statistique et à la modélisation prédictive pour faire des prévisions alarmistes, irréalistes et souvent dénuées de tout soubassement scientifique cohérent et éprouvé. Ceci ne peut que troubler davantage l’opinion publique et installer un climat de chaos entravant les prises de décisions efficaces et réfléchies pendant cette période de crise.

L’ATIS appelle tous ceux qui désirent publier des opinions à caractère statistique sur le Coronavirus à les faire valider par des experts en la matière avant toute diffusion à grande échelle. Dans ce cadre, notre association mettra à contribution tout son réseau de statisticiens pour épauler les différentes études autour de l’épidémie et ce en envoyant une demande par mail à l’adresse suivante: atistatisticien@gmail.com.

Soyons vigilants, soyons solidaires.