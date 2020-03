En cette période exceptionnelle et délicate pour tous, l’UTICA vient, par communiqué, d’appeler les utilisateurs d’internet, qu’il soit membre de famille, acteur indépendant ou tout citoyen à donner la priorité aux utilisations professionnelles en évitant les téléchargements et autre usage inutile et non prioritaire, notamment pendant la journée, ce qui risque de congestionner les réseaux et empêcher les employés d’entreprises à travailler à distance.