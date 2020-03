La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a appelé ses affiliés à ne pas se rendre aux bureaux régionaux et locaux et à reporter le dépôt des documents périodiques requis au moins de juin prochain, afin de lutter contre la propagation du Coronavirus.

La caisse a indiqué dans un communiqué publié mardi, que dans le cadre de la prévention du Coronavirus, il a été décidé de continuer de verser jusqu’au mois de juin prochain, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de veuvage à leurs bénéficiaires âgés de plus de 55 ans. Cette mesure concerne, aussi, les pensions servies par virement bancaire ou postal et profitera aux bénéficiaires d’une pension temporaire d’orphelins en leur qualité de fille célibataire sans revenu.

Il est à noter que le nombre de cas confirmés d’infection au coronavirus en Tunisie a atteint 24 cas (14 cas importés et 10 cas locaux).