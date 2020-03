La société « L’Accumulateur Tunisien Assad », rappelle à ses actionnaires, que l’assemblée générale extraordinaire du 27/02/2019 a approuvé le remboursement anticipé des obligations convertibles en actions (OCA) émises suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2014, souscrites par Léo Holding Ltd filiale de Abraaj Capital et totalisant un montant de 25 millions de dinars et a approuvé l’annulation corrélative desdites OCA conformément à l’article 338 du code des sociétés commerciales.

Ainsi, la société informe ses actionnaires qu’elle a complètement remboursé lesdites obligations convertibles en actions (OCA) et ce à la date du 20/11/2019 après avoir effectué toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.