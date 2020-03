Démarrage des opérations d’évacuation des Tunisiens en France et des touristes étrangers en Tunisie

Toutes les compagnies de transport aérien opérant, de et vers les aéroports tunisiens ont entamé lundi l’évacuation des tunisiens résidents en France. Les voyageurs seront soumis automatiquement aux mesures d’isolement, lors de leur arrivée, selon l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA).

Ces compagnies vont également, assurer l’évacuation des touristes étrangers en Tunisie, en coopération avec les autorités des pays concernées, a ajouté l’Office dans un communiqué publié à Tunis.

Les vols sont consacrés exclusivement, aux voyageurs résidents à l’étranger, aux touristes actuellement, en Tunisie pour les vols partant des aéroports tunisiens, et aux voyageurs résidant en Tunisie et qui sont actuellement en France pour les vols partant des aéroports français, et ce après la présentation des documents justifiant leur lieu de résidence lors de l’enregistrement.

Les opérations d’évacuation s’inscrivent dans le cadre de l’application des décisions gouvernementales relatives à la prévention contre le Covid-19.