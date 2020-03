La crise des coronavirus est une histoire dont la fin n’est pas claire. Ce qui est clair, c’est que l’impact humain est déjà tragique et que les entreprises doivent impérativement agir immédiatement pour protéger leurs employés, relever les défis et les risques commerciaux et aider à atténuer l’impact de l’épidémie de toutes les manières possibles.

D’après notre expérience, sept actions peuvent aider les entreprises de toutes sortes. Nous les décrivons ici comme une aide aux dirigeants dans leurs réflexions à la gestion des crises pour leurs entreprises. Ce ne sont que des lignes directrices; ils ne sont en aucun cas suffisamment exhaustifs ou détaillés pour se substituer à une analyse approfondie de la situation particulière d’une entreprise.

Protégez vos employés. La crise du COVID-19 a été un défi émotionnel pour de nombreuses personnes, changeant la vie quotidienne d’une manière sans précédent. Pour les entreprises, le statu quo n’est pas une option. Ils peuvent commencer par élaborer et exécuter un plan de soutien aux employés qui soit conforme aux directives les plus conservatrices. Certains des modèles les plus intéressants que nous avons vus impliquent de communiquer avec les gestionnaires locaux sur la façon de traiter le COVID-19 (conforme aux directives de l’OMS et des autorités sanitaires) tout en leur offrant une autonomie afin qu’ils se sentent habilités à faire face à toute évolution de la situation.

Mettre en place une équipe d’intervention COVID-19. Quelques domaines d’intervention dans la plupart des entreprises:

a) la santé, le bien-être et la capacité des employés à remplir leurs fonctions;

b) tests de résistance financière et élaboration d’un plan d’urgence;

c) surveillance de la chaîne d’approvisionnement, réponse rapide et résilience à long terme (voir ci-dessous pour en savoir plus);

d) les réponses du marketing et des ventes aux chocs de la demande; et

e) coordination et communication avec les groupes concernés.

Ces sous-équipes devraient définir des objectifs spécifiques pour les prochaines 48 heures, ajustés en permanence, ainsi que des objectifs hebdomadaires, tous basés sur le scénario de planification convenu par l’entreprise.

Assurez-vous que la liquidité est suffisante pour résister à la tempête. Les entreprises doivent définir des scénarios adaptés au contexte de l’entreprise. Pour les variables critiques qui affecteront les revenus et les coûts, ils peuvent définir des nombres d’entrée via des analyses et des contributions d’experts. Les entreprises doivent modéliser leurs données financières (flux de trésorerie, P&L, bilan) dans chaque scénario et identifier les déclencheurs susceptibles de nuire considérablement à la liquidité. Pour chacun de ces déclencheurs, les entreprises doivent définir des mesures pour stabiliser l’organisation dans chaque scénario (optimisation des comptes créditeurs et débiteurs; réduction des coûts; désinvestissements et fusions et acquisitions).

Stabilisez la chaîne d’approvisionnement.Les entreprises doivent définir l’étendue et la durée probable de leur exposition dans la chaîne d’approvisionnement aux zones qui connaissent une transmission communautaire, y compris les fournisseurs de niveau 1, -2 et -3, et les niveaux de stock.

La plupart des entreprises se concentrent principalement sur la stabilisation immédiate, étant donné que la plupart des usines chinoises sont actuellement en mode de redémarrage. Ils doivent également envisager de rationner les pièces critiques, de pré-réserver la capacité ferroviaire / de fret aérien, d’utiliser le stock après-vente comme pont jusqu’au redémarrage de la production, d’obtenir une priorité plus élevée de la part de leurs fournisseurs et, bien sûr, de soutenir les redémarrages des fournisseurs.

Restez proche de vos clients. Les entreprises qui maîtrisent mieux les perturbations réussissent souvent car elles investissent dans leurs principaux segments de clientèle et anticipent leurs comportements. En Chine, par exemple, alors que la demande des consommateurs est en baisse, elle n’a pas disparu – les gens se sont considérablement orientés vers les achats en ligne pour tous les types de marchandises, y compris la livraison de nourriture et de produits. Les entreprises devraient investir en ligne dans le cadre de leurs efforts pour une distribution omnicanal; cela comprend la garantie de la qualité des produits vendus en ligne. Il est peu probable que les préférences changeantes des clients reviennent aux normes d’avant l’épidémie.

Pratiquez le plan. De nombreuses équipes de haut niveau ne consacrent pas de temps à comprendre ce qu’il faut pour planifier les perturbations avant qu’elles n’arrivent. C’est là que les tables rondes ou les simulations sont inestimables.

Fixez les objectifs. Les entreprises doivent déterminer comment soutenir les efforts de lutte contre la pandémie, par exemple en fournissant de l’argent, du matériel ou de l’expertise.

Quelques entreprises ont changé de production pour créer des masques et des vêtements médicaux, par exemple. (Extrait traduit de l’anglais)

(Source : McKinsey)

La liste de contrôle permettant aux entreprises de s’assurer qu’elles font tout ce qui est nécessaire.