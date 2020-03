Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a publié, vendredi, des recommandations destinées aux médias et journalistes afin de maîtriser la propagation du virus Covid-19.

Recommandations destinées aux médias:

– Fournir les produits de nettoyage et de désinfection et les équipements de protection sanitaire dont les bavettes médicales sur les lieux de travail.

– Assurer le transport des employés afin de leur éviter d’emprunter les transports en commun.

– Privilégier les interventions téléphoniques ou par vidéoconférence avec les interviewés au lieu de les inviter sur les plateaux TV.

– Interdire la participation du public aux plateaux TV.

– Tolérer le travail à distance dans certains cas.

Recommandations destinées aux journalistes:

– Signaler au Syndicat tout manquement aux obligations de l’établissement à garantir les moyens nécessaires de prévention contre le coronavirus. Ce type de manquement est considéré comme une “agression contre les journalistes”.

– En cas de suspicion d’infection au coronavirus (Fièvre, toux…), contacter le syndicat et se conformer à la procédure de l’auto-isolement sanitaire.

– Eviter le contact avec les personnes présentant les symptômes de fièvre et de toux sur le terrain notamment dans les hôpitaux, les centres de santé, les zones frontalières, les aéroports et les ports.

– Utiliser les moyens de protection sanitaire (gants, gel hydroalcoolique, savon…).

– Faire preuve de responsabilité et de concision dans la couverture des sujets liés au coronavirus et recourir aux autorités officielles et médicales en tant que source principale d’information.

– Nécessité de vérifier les informations avant de les diffuser.

– S’engager à respecter les données personnelles des patients porteurs du virus et à ne pas révéler leurs identités.

Recommandations destinées aux citoyens:

– Eviter les rassemblements et les lieux bondés et respecter les recommandations du ministère de la Santé.

– Ne pas fréquenter les personnes infectées.

– En cas de contamination au coronavirus, contacter le 190 et se conformer à la procédure d’auto-isolement sanitaire.

Ces recommandations interviennent suite à l’évolution de l’épidémie de Coronavirus dans le monde. Elles s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les maladies émergentes et les directives de la Fédération Internationale des Journalistes.