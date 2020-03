“J’ai des nouvelles à partager avec vous aujourd’hui. Sophie vient de rentrer de Londres et, hier soir, elle avait des symptômes semblables à la grippe. Elle va mieux, mais sur les conseils du médecin, elle se place en isolement et attend les résultats du dépistage de la COVID-19.

Par précaution, je vais aussi m’isoler et surveiller ma santé en attendant les résultats de Sophie. Mais je travaillerai de la maison. Aujourd’hui, je vais parler à des dirigeants mondiaux et me joindre aux ministres pour une réunion du Comité du Cabinet sur la COVID-19.

J’avais hâte de rencontrer les PM et les dirigeants autochtones aujourd’hui, mais, vu les circonstances, c’est reporté. D’ici là, on va discuter au téléphone des moyens à prendre pour limiter la propagation et les effets de la COVID-19 et pour assurer la sécurité des Canadiens”.