La société Carthage Cement informe ses actionnaires, les intermédiaires en Bourse et le public que les souscriptions à l’augmentation de son capital social, ouvertes du 17/01/2020 au 06/03/2020, réalisées à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas atteint la totalité de l’augmentation du capital social.

De ce fait, les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires de la société Carthage Cement du 12/03/2020 au 13/03/2020 inclus et ce, conformément à ce qui a été prévu dans le prospectus visé par le CMF en date du 31/12/2019 sous le N°19/1033 et l’avis de prorogation de la période de souscription publié au Bulletin Officiel du CMF N°6052 du mercredi 26/02/2020.

(Extrait du Prospectus) Passé le délai prévu pour la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires et au cas où l’augmentation du capital n’est pas clôturée, les actions non souscrites seront offertes au public. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité. Un avis sera à cet effet publié au Bulletin Officiel du CMF.

Si les souscriptions réalisées ne couvrent pas l’intégralité de l’augmentation de capital, le montant de l’augmentation du capital social peut-être limité au montant total des souscriptions effectuées à condition que ce total atteigne au moins les ¾ de l’augmentation décidée (soit 167 831 050 DT, correspondant à 167 831 050 actions).