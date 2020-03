Dans le cadre des mesures préventives du coronavirus, le ministère des Affaires culturelles et autres organismes et institutions Culturelles tunisiennes ont annoncé, lundi 9 mars, le report de plusieurs manifestations Culturelles et artistiques prévues en mars et avril.

Foire internationale du livre Tunis (FILT),

Journées poétiques de Carthage,

Journée internationale du Théâtre

Festival Ezzedine Gannoun pour le théâtre

La conférence annuelle des plasticiens tunisiens qui devrait avoir lieu les 21 et 22 mars courant

D’autres mesures sont possibles en fonction de l’évolution de la situation du Coronavirus en Tunisie