Le ministre de la Santé, Abdellatif mekki a annoncé, une série de mesures de restrictions sur les voyages comme mesure de prévention de la propagation du COVID-19.

Il a ainsi été décidé de suspendre toutes les traversées entre la Tunisie et l’Italie et de restreindre le nombre des voyages maritimes avec la France (1 seul voyage hebdomadaire de et vers Marseille).

Les vols en provenance d’Italie seront suspendus, précisant que seuls les vols en provenance de Rome seront maintenus mais réduits de 14 à 3 vols seulement.

Ces restrictions seront appliqués jusqu’au 4 avril 2020, précisant que la modification de cette mesure demeure tributaire de l’évolution de la situation du Coronavirus dans le pays.

Un point de presse sera organisé, quotidiennement, pour faire le point de la situation et présenter les résultats des analyses de laboratoires.