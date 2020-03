La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi 09 mars 2020 sur un territoire négatif où le Tunindex perd 1,23%, à hauteur de 7 025,31 points dans un volume total 3,212 MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SOTIPAPIER a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,387 MD de ses capitaux à 7,20 dinars (D) avec une hausse de 0,68 %.

A la hausse, le titre ATL s’est monnayé à 1,72 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 4,24%, suivi de ARTES qui a augmenté de 2,60%, à 5,13 D. Le titre LAND’OR quant à lui a réalisé un relèvement de 2,09 %, à 6,83 D.

Dans le vert, les titres TPR et AETECH ont gagné respectivement 2,09 % et 2,04 % pour clôturer à 4,39 D et 0,50 D.

A la baisse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING a réalisé une chute de 3,84 %, à 0,25 D, suivi de AMEN BANK qui a réalisé un déclin de 2,97 %, à 27,10 D. Le titre UBCI quant à lui a réalisé une détérioration de 2,96 %, à 26,48 D.

Dans le rouge, les titres SPDIT et CELLCOM ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,94 % et 2,92%, à 8,58 D et 4,32 D.