Limité dans un premier temps à la Tunisie, le partenariat entre le groupe fondé par feu Abdelwaheb Ben Ayed et la firme japonaise pourrait être étendu à d’autres marchés de la région, si cette première expérience s’avère concluante.

Sony Corporation ne choisit pas ses partenaires à la légère. La preuve en est que le géant mondial de l’électronique, de l’audiovisuel, de la téléphonie, etc. a mis près de trois ans pour décider de jeter son dévolu sur Poulina Group Holding (PGH) à travers la société Mont Blanc, sa filiale spécialisée dans l’industrie de l’électroménager. Mais, et c’est là aussi une autre marque des grands groupes et entreprises mondiaux, une fois la décision prise, sa mise en œuvre au pas de course.

D’après nos informations, la première rencontre entre représentants de Sony Corporation, représentée dans ce dossier par Sony Middle East and Africa FZE, basée à la zone franche Jebel Ali (Dubai), et de PGH a eu lieu le 7 janvier 2020. La convention de partenariat entre les deux groupes –portant sur la distribution en Tunisie, par la société Frigan/Mont Blance, de toute la gamme audiovisuelle (Sony’s BRAVIA TVs, Home Audio and Video)- a été a été signée le 29 février 2020, soit sept semaines plus tard. «Deux réunions ont suffi pour qu’on se mette d’accord», souligne M.Mohamed Ben Amor, Mohamed Ben Amor, directeur géneral du Pôle bois et biens d’équipements et de Frigan/Mont Blanc.

Pourquoi les dirigeants de Sony Corporation ont-ils choisi de miser sur Poulina Group Holding ? En raison du poids de ce groupe –le premier en Tunisie- et de sa longue histoire –il a célébré son cinquantième anniversaire en 2017-, souligne Takakiyo Fujita, managing directeur de Sony Middle East and Africa FZE, basée à la zone franche Jebel Ali (Dubaï).

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que le groupe japonais s’engage avec un partenaire tunisien de poids. Avant P.G.H., Sony Corporation a confié la distribution des produits de sa branche audiovisuelle à la société Afrivision, donc au groupe Mzabi, un des plus importants dans le pays.

Ce partenariat entamé en 1991 a duré vingt-cinq ans. Sony y a mis un terme en 2016 pour cause de «divergence des intérêts des deux parties», indique le managing directeur de Sony Middle East and Africa FZE. Après avoir été pendant une dizaine d’années exclusivement distributeur de Sony, Afrivision a commencé en 2003 à fabriquer ses propres produits électroniques puis a conclu en 2009 un partenariat avec LG.

D’après nos informations, les deux partenaires auraient convenu, si l’expérience en Tunisie s’avère concluante, de se lancer à l’assaut d’autres marchés au Maghreb et en Afrique sub-saharienne en y mettant à profit les réseaux de P.G.H. et de Mont Blanc plus particulièrement. Le groupe est présent au Maghreb en Libye, en Algérie et au Maroc, et dans deux pays d’Afrique sub-saharienne, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Moncef Mahroug