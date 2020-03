Comme à l’accoutumée, la banque ATB a organisé, mercredi 4 mars 2020, son événement phare de l’année, à savoir la compétition ATB Challenge. Mais puisque à l’ATB tout est question d’éternel renouvellement, la 12e édition de ce concours porte le sceau de ce mouvement. Ainsi, désormais il faudra s’habituer à dire “ATB Innovation Challenge“. Son slogan-devise, c’est créer, innover et développer.

En effet, il y a eu quelque chose de nouveau pour cette 12ème édition de l’ATB Challenge. Toujours fidèle à son ADN, le concours récompensant l’originalité des projets sur trois secteurs d’activité prend de nouvelles couleurs. En présence de nombreux invités, notamment des hommes d’affaires, de banquiers, économistes et autres représentants des médias.

«ATB Innovation Challenge est aujourd’hui plus qu’un événement. Nous œuvrons pour que les acteurs économiques innovent, sortent des moules préétablis, inventent de nouveaux modèles, créent de nouveaux besoins», dira le directeur général de la banque, Ahmed Rjiba.

Au passage, le président du jury, Hachemi Alaya, assurera à propos du concours que celui-ci est organisé par une banque qui s’adresse aux jeunes pour les aider à s’accomplir.

De ce fait, «il prime des projets de qualité» ou ayant un fort potentiel de qualité. Comprendre par-là que le jury ne fait aucune complaisance dans le jugement des projets en compétition. «Car, dit-il, la meilleure façon d’aider nos jeunes, c’est d’être exigent avec eux».

Le Pr Alaya ajoutera que ATB Challenge est un projet en perpétuelle évolution.

En outre, il a suggéré que cette édition 2020 du concours porte le nom de Mohamed Larbi Choukha, ancien membre du Jury de l’ATB Challenge, décédé récemment.

Comme d’habitude, ce sont trois catégories qui sont mises en compétition : Arts et culture, Science et Technologies et Business.

Alors pour cette 12ème édition, cinq lauréats ont été couronnés par l’ATB Innovation Challenge lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée mercredi 4 mars à l’hôtel Laïco à Tunis.

L’innovation au cœur de l’ATB

Le directeur général de l’ATB, Ahmed Rjiba, insiste sur le fait que la banque œuvre pour que les acteurs économiques innovent et sortent des moules préétablis. Et c’est sans doute pour cela que le concours a pris de l’ampleur depuis sa création en 2006, devenant ainsi « un événement majeur et incontournable ».

Dans cet ordre d’idées, M. Rjiba réaffirme le «soutien continu de la banque aux projets faisant preuve de créativité et d’innovation».

Les cinq lauréats de l’édition 2020

D’abord, c’est Mohamed Yacine Zayene, fondateur de Intro, qui a remporté le prix de la catégorie “Sciences et Technologies“, et ce pour avoir conçu une application en réalité virtuelle qui permet d’explorer le monde et de partager des moments d’évasion avec sa communauté.

Ensuite, le jury a été convaincu par le business model du projet qui se base sur les recettes publicitaires. Cette application est du reste l’aboutissement du rêve du jeune entrepreneur, à savoir faire le tour du monde. Un rêve qu’il nourrit depuis sa tendre enfance.

Ensuite, le trio Sami Gharbi, Seif Bennia et Anis Bsila, fondateurs de Glow Symphony a remporté le prix de la catégorie “Art & culture“. Le trio dispose d’une faculté d’adaptation aux spectacles pour se structurer même en quintette.

Enfin, exigence du jury oblige, comme on l’a souligné plus haut, cette année aucun candidat n’a été primé dans la catégorie “Business et l’Initiative Entrepreneuriale“, parce que les projets présentés dans cette catégorie ne répondaient pas aux exigences minima requises, à savoir l’originalité et l’innovation, explique Hachemi Alaya.

Des prix de consolation pour inciter les créateurs à s’améliorer

Ceci étant, le jury a tout de même décerné des prix de consolation au peintre Amel Fartouna, dans la catégorie “Arts et Culture“ ; Ameni Channoufi s’est vu décernée le prix de consolation dans la catégorie “Science et Technologies“ pour son projet d’un site web et une application dédiée aux enfants de 3 à 11 ans. Il s’agit de contenus pédagogiques élaborés par des spécialistes destinés à détecter et à remédier aux problèmes des enfants qui ont des troubles comportementaux; idem pour Mohamed Louhichi, pour son projet « Chabeb » dans la même catégorie, qui a obtenu le prix de consolation dans la catégorie “Science et Technologies“.

Les nouveautés de l’édition 2020

Hachemi Alaya, le président du jury, n’a pas manqué d’évoquer les nouveautés de l’édition 2020 du concours ATB Innovation Challenge. Celles-ci se traduisent entre autres par l’incubation des nominés chez l’incubateur Afkar. Tous les nominés ont pu bénéficier de 60 heures d’accompagnement sur 6 semaines. Ceci leur a surtout permis de structurer leurs projets.

La sélection a également intégré une deuxième phase durant laquelle 9 candidats présélectionnés ont été invités à pitcher. Aussi, les prix octroyés par les lauréats ont doublé pour atteindre les 20 000 DT.

A noter que depuis sa création, ATB Innovation Challenge a primé 31 gagnants dans la catégorie Art et Culture, 38 gagnants dans la catégorie Science et Technologies (dont des groupes de 2-3 personnes) et 39 jeunes porteurs de projets dans la catégorie Business.

Le jury d’ATB Innovation Challenge 2020

