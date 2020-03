A l’aune de l’Internet le plus rapide, la Tunisie fait du surplace. D’après la revue américaine Ceo World Magazine, notre pays se situe en milieu de tableau sur le plan international et pointe cette année, comme la précédente, à la 114ème place sur un total de 207 pays.

En Afrique, la Tunisie figure à la 6ème place, derrière Madagascar (leader), l’Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc et l’Ile Maurice. Elle est suivie d’un groupe de quarante pays dans lequel on trouve notamment la Côte d’Ivoire (168ème, 25ème en Afrique), l’Egypte (173ème, 26ème), le Nigeria (176ème, 29ème), le Gabon (185ème, 31ème), le Cameroun (193ème, 37ème), et l’Ethiopie (201ème, 44ème).

A l’échelle du monde arabe, la Tunisie est moins bien lotie. Elle figure certes dans le Top 10, comme en Afrique, mais seulement à la 8ème place, derrière les Emirats arabes unis (67ème, 1er), Bahreïn (94ème, 2ème), Maroc (100ème, 3ème), Qatar (101ème, 4ème), Arabie Saoudite (103ème, 5ème), Jordanie (104ème, 6ème), Oman (107ème, 7ème), mais devant Koweït (125ème, 9ème), Liban (167ème, 10ème), Palestine (169ème, 11ème), Egypte (173ème, 12ème), Irak (180ème, 13ème), Algérie (182ème, 14ème) et Syrie (195ème, 15ème).

La Tunisie figure parmi les 141 pays dont la moyenne des vitesses est inférieure à 10 Mbps, une vitesse considérée par l’Ofcom, l’autorité de régulation des télécommunications du Royaume-Uni comme le minimum requis pour satisfaire les besoins d’une famille ou d’une petite entreprise.

Sur le plan international, le leadership en matière de rapidité de l’Internet reste stable. Comme en 2019, le Top 10, les meilleurs élèves de la classe, est composé dans l’ordre de Taiwan, Singapour, Ile de Jersey, Suède, Danemark, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Saint Marin.

L’Union européenne s’y taille la part du lion, avec 8 sur les 10 composant ce groupe –les deux autres étant des pays asiatiques.

Le bas du tableau, également, n’a pas changé d’un iota. Les dix plus mal classés au Ceo World Fastest Internet Speeds sont Djibouti (198e), Sao Tomé & Principe (199e), Somalie (200e), Ethiopie (201e), Niger (202e), Turkmenistan (203e), Mauritanie (204e), Guinée Equatoriale (205e), Timor Oriental (206e) et Yémen (207e).

La vitesse de téléchargement moyenne mondiale est passée d’environ 9 Mbit/s en 2017 à un peu plus de 11 Mbit/s en 2019. A Taiwan elle est de 85,02 mégabits par seconde, ce qui veut dire que huit secondes suffisent pour télécharger un film haute définition.

A l’opposé, au Yémen, dernier de la classe, il faudrait plus de 30 heures pour télécharger un film de 5 GB.

Enfin, les cinq pays avec l’Internet le plus rapide ont des vitesses de téléchargement 125 fois plus rapides que dans les cinq pays les plus lents.

Synthèse de Moncef Mahroug