La promesse du gaz mozambicain incarne le rêve africain

Cela fait presque exactement dix ans qu’Anadarko a foré le puits qui donnerait au Mozambique sa première découverte de gaz majeure en plus de soixante ans d’exploration pétrolière et gazière pour la plupart décevantes. De nombreux puits ont suivi cette première découverte offshore dans le bloc 1 et plus loin dans le bloc 4, exploité par ENI.

En un clin d’œil, les réserves connues de gaz naturel du Mozambique sont passées de presque rien à plus de 165 tpi3, ce qui en fait le troisième plus grand détenteur de réserves du continent.

De même, il semblait que l’un des pays les plus pauvres d’Afrique était sur le point de devenir l’un des plus grands acteurs mondiaux de l’énergie.

Sauf qu’en 2010, le Mozambique n’avait aucun savoir-faire dans le domaine du pétrole et du gaz, aucune capacité de négociation, aucune compréhension du secteur, aucun cadre juridique approprié en place, ni capital humain ou financier pour profiter de cette chose capitale qui venait de se produire. Un pays qui à l’époque ne pouvait offrir l’accès à l’électricité qu’à 18% de ses citoyens, a soudainement été doté de suffisamment de gaz naturel pour alimenter la moitié de l’Europe pendant deux décennies et plus.

Depuis lors, beaucoup d’eau est passée sous le pont et de l’encre sur le papier. Les présidents, les ministres et les chefs d’entreprise ont été remplacés, les licences ont changé de mains, des projets ont été proposés, refusés ou approuvés, et maintenant, plus que jamais, la promesse de richesse semble proche, mais l’est-elle vraiment ?

Après tout, nous sommes dix ans plus tard et aucun gaz naturel ne circule, aucun GNL n’est produit ou vendu, et la majeure partie du pays est encore dans le noir même si le taux de pénétration de l’électricité est passé à 27%. Mais cela ne devrait pas nous indure en erreur, parce que les dirigeants mozambicains ont beaucoup appris au cours de la dernière décennie, et malgré certains défis, le pays semble prêt à franchir une nouvelle étape de richesse et de croissance.