La Bourse de Tunis a débuté la séance de mardi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,53%, avec 7 166,04 points dans un volume total de 3,559 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners.

Dans le vert, le titre ARTES a grimpé de 2,40%, à 5,12 D suivie par AETECH et SOPAT qui ont gagné respectivement 2,32% et 2,11% à 0,44 D et 1,45 D.

A la baisse, le titre TUNISIE LEASING a chuté de 4,33% à 10,15 D. Les titres ICF et SOTETEL ont enregistré un repli respectif de 2,99% et 2,96% à 92,03 D et 5,24 D.