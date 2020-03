Un atelier régional de formation intitulé “Le leadership transformationnel pour opérer le changement politique ” se tient à Hammamet du 2 au 5 mars 2020, avec la participation de 21 femmes actives dans le domaine politique, de Tunisie, du Maroc et de la Jordanie, sur initiative du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) en partenariat avec l’ONG internationale, Forum des fédérations, avec le soutien du gouvernement canadien.

Dans une déclaration à la TAP, la directrice générale du Credif, Najla Allani, a indiqué que l’organisation de cet atelier intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme visant à permettre à un groupe de femmes actives sur la scène politique et publique en Afrique du Nord et Moyen-Orient, de développer leurs capacités en matière de leadership et d’être en mesure de mieux comprendre le contexte socioculturel et organisationnel du leadership féminin, de créer des opportunités de réseautage, et d’améliorer la participation effective des femmes à la vie politique et publique.

Elle a souligné que cet atelier s’inscrit également que dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme correspondant au 8 mars de chaque année, qui coïncide cette année, avec la célébration du 30ème anniversaire de la fondation du “Credif”, le 7 août 1990.

Allani a fait savoir à cet effet que le Credif a concocté un programme riche pour célébrer son anniversaire, qui se poursuivra jusqu’au 13 août prochain, date de la célébration de la journée nationale de la femme, soulignant que la cérémonie de clôture de l’académie politique qui se tiendra le 6 mars courant à la Cité de la Culture, “constituera le couronnement des activités organisées tout au long de l’année, au profit des femmes actives dans le domaine politique.

Elle a expliqué que le Credif, qui élabore chaque année une série d’études et de recherches, présentera le 5 mars courant, les résultats de son étude sur les “femmes de ménage”, outre les résultats finaux d’une série de recherches sur “les adolescentes”, à la date du 13 mars 2020.

Pour sa part, la directrice régionale du Forum des fédérations et présidente du projet “L’autonomisation des femmes pour des rôles de leadership en Tunisie”, Leila Houaoui, a indiqué à cette occasion que “ce projet qui s’étend de 2017 à 2023, vise en particulier à soutenir les capacités des femmes leaders et à préparer également une nouvelle génération de femmes leaders”. Il s’agit également, selon Houaoui, d’institutionnaliser l’approche du genre afin de conférer davantage d’efficacité politique, pour une gouvernance globale basée sur la participation de toutes les composantes de la société et toutes les régions.