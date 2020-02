Le nouveau Huawei Y7p représente un véritable défi pour les smartphones de cette catégorie, avec sa triple caméra intelligente de 48 MP, son design coloré, son écran Punch FullView de 6,39 pouces, une confortable capacité mémoire de 4 GB + 64 GB, sa double SIM et sa batterie 4000 mAh.

Tout ce qu’on peut faire avec la triple caméra AI de 48 MP du Y7p

Avec une caméra principale de 48 MP (f/1,8), une caméra ultra grand angle 8 MP (f/2,4) et une caméra de profondeur 2 MP (f/2,4), le Huawei Y7p met à votre disposition un véritable studio photo vous permettant de capter les détails les plus fins y compris dans des conditions de luminosité les plus difficiles.

Son Mode Nuit permet d’obtenir des images nettes sans le recours à un trépied, grâce notamment à sa technologie de stabilisation AI et à un temps d’exposition pouvant aller jusqu’à 6 secondes.

Le Y7p peut faire de vous un véritable photographe, son système de reconnaissance intelligent peut reconnaître plus de 500 scènes dans 21 catégories et réglera pour vous tous les paramètres permettant d’optimiser la qualité de l’image obtenue.

Ceci ne vous empêchera pas de passer en mode Pro et contrôler vous-même les différents paramètres de prise de vue.

La caméra 8 MP vous offre un champ de vision de 120 degrés (soit un champ plus large de 53,8%) pour des photos et des vidéos dynamiques, tout en offrant les possibilités des effets de ralenti bluffant et les possibilités de contrôle de la profondeur de champ de la caméra 2 MP.

La caméra frontale n’est pas en reste, avec une résolution de 8 MP prenant en charge la prise de vue HDR et bénéficiant des fonctionnalités AI pour des retouches d’images assistées tout en offrant les possibilités de reconnaissance de scènes.

Un écran 6,39 pouces et un superbe effet 2,5D

La lumière et la technologie nano-texture ont visiblement inspiré le design coloré du nouveau Huawei y7p, avec un écran de 6,39 pouces Punch FullView offrant une vue plus large pour une expérience totalement immersive.

Le Huawei y7p bénéficie de la technologie Blind Hole permettant une couverture efficace de la caméra avant sous l’écran.

Rapide, Fluide, Intelligent

Le Huawei y7p intègre un moteur d’accélération de scénarios complets auto-développé par HUAWEI permettant d’effectuer plusieurs optimisations apportant une expérience de fluidité sans égal.

Il intègre le GPU Turbo 3.0 conçu pour les amateurs des jeux vidéos sur smartphone en optimisant les graphismes pour une expérience de jeu immersive.

Son système d’accélération permet d’améliorer la vitesse de démarrage des applications et la fluidité du fonctionnement du système.

Les + du Huawei y7p

Carte SIM principale et secondaire 4Go

Mémoire ROM 4 Go

Mémoire de stockage interne de 64 Go

Prise en charge d’une carte micro SD jusqu’à 512 Go

Connectivité : Wlan 802.11b – Bluetooth 5.0 – Micro USB – prise jack

Déverrouillage par empreinte digitale à l’arrière

Système d’exploitation EMUI 9.1 (basé sur Android 9)

L’essentiel des applications préférées des utilisateurs sont désormais disponibles sur la plateforme Huawei AppGallery.

Guide complet d’installation des Apllis : https://consumer.huawei.com/fr/mobileservices/appgallery/