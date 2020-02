Samsung a intégré l’individualité et la créativité dans son approche de conception.

Les smartphones les plus innovants de Samsung façonneront la prochaine décennie d’expériences mobiles.

Nouveaux téléviseurs adaptés au home cinéma et aux besoins de style de vie connectés avec une qualité d’image, un son et des fonctionnalités intelligentes améliorées.

Samsung ajoute à sa gamme de produits connectés pour 2020 des réfrigérateurs sur mesure et une nouveauté pour l’entretien des vêtements.

Voilà entre autres les différentes nouveautés qui ont été présentées au Samsung Forum 2020 à Malte.

Samsung Electronics Moyen Orient et Afrique du Nord a partagé sa nouvelle gamme d’innovations avancées lors de son dernier Forum MENA à Malte, qui ont toutes été conçues avec une approche centrée sur l’être humain pour résoudre les problèmes et améliorer la vie des gens.

La région MENA est devenue un marché clé et une plaque tournante majeure de l’innovation technologique, ayant connu un changement extraordinaire dans tous les aspects de l’écosystème technologique, et la gamme de produits « Age of experience » de la marque va construire et créer de nouvelles opportunités au fur et à mesure de sa progression.

“L’innovation est notre force principale qui nous permet de fournir des solutions technologiquement avancées”, a déclaré Sungwan Myung, président de Samsung Electronics, Moyen-Orient et Afrique. « Alors que les consommateurs recherchent de nouvelles façons de s’engager et de se connecter au monde, Samsung fait entrer le leader du secteur dans une nouvelle ère en leur fournissant des liens concrets avec la technologie qu’ils utilisent chaque jour, et en créant des technologies conçues pour améliorer leurs modes de vie. »

Durant le Forum, Samsung a mené son programme guide annuel pour permettre aux participants de découvrir les nouveaux produits. Semblable à une visite guidée du musée, les invités ont eu un aperçu de ce que Samsung a en réserve pour l’année à venir.

La gamme de produits comprenait le gigantesque télévision MicroLED de 292 pouces 8K, le Galaxy S20, le Galaxy Z Flip, le AirDresser, la gamme de réfrigérateurs sur mesure, le Dual Cook Flex, l’aspirateur POWERstick Jet ™, le purificateur d’air Cube de Samsung et le climatiseur sans vent.

Pionnier du marché du divertissement à domicile

Samsung a présenté le MicroLED modulaire prêt à l’emploi, qui combine la technologie d’écran de la nouvelle génération avec des capacités de personnalisation sans précédent.

Les écrans MicroLED offrent la meilleure qualité d’image de sa catégorie – offrant une plus grande profondeur, une meilleure résolution et une clarté plus élevée ainsi qu’une luminosité maximale de 5000 nits afin de donner un sentiment d’immersion inégalé pour l’expérience de visionnage à domicile.

Le téléviseur phare Q950TS QLED 8K de Samsung est le premier téléviseur 8K de l’industrie qui combine un format ultra-mince, une qualité d’image 8K premium et un son ambiophonique impressionnant. Le Q950TS présente également « l’écran Infinity », qui produit un rapport écran / corps de 99% pour créer une expérience de visionnage sans précédent.

Prenant en charge les améliorations de qualité d’image et de conception de la gamme QLED 8K, l’écosystème 8K continue de s’étendre pour fournir une lecture transparente du contenu 8K de fournisseurs tel que YouTube. L’adoption du codec AV1 permet de meilleurs taux de compression et prend en charge la technologie HDR10 +, la dimensionnalité de l’image, l’optimisation de la luminosité et le rapport de contraste.

Samsung élargit également son portefeuille de téléviseurs Lifestyle avec un déploiement étendu de «The Sero», qui peut pivoter entre les orientations horizontale et verticale – tout comme un smartphone ou une tablette. La technologie d’orientation de l’affichage de Sero se connecte de manière transparente aux appareils mobiles des utilisateurs pour afficher naturellement le contenu dans des formats horizontaux traditionnels, ainsi que des formats verticaux conçus pour l’utilisation mobile. Destiné aux consommateurs des générations Y et Z, le Sero offre un design moderne qui se démarque dans n’importe quel espace ainsi qu’une gamme de fonctionnalités d’affichage différentes lorsqu’il n’est pas utilisé.

La forme du futur !

Samsung Electronics a dévoilé de nouveaux appareils innovants qui façonneront la prochaine décennie d’expériences mobiles. Le Galaxy S20 est un tout nouvel appareil mobile prêt pour le futur avec des capacités 5G entièrement intégrées et des services 5G spécialisés qui offrent des expériences intelligentes comme la diffusion en direct multi-angles, des chats vidéo optimisés et la possibilité de créer du contenu AR – le tout à partir d’un seul appareil puissant.

Le Galaxy S20 dispose également d’un appareil photo avec un véritable enregistrement vidéo 8K et un zoom spatial, qui permet aux utilisateurs de zoomer plus de 100x et de capturer le monde en toute clarté.

Samsung a encore élargi l’expérience pliable grâce au lancement du Galaxy Z Flip. Doté d’une charnière invisible Hideaway Hinge et d’une expérience utilisateur personnalisée, le Galaxy Z Flip offre de nouvelles façons de capturer, de partager et de faire l’expérience du contenu.

L’ergonomie unique du Galaxy Z Flip se manifeste dans son appareil photo, qui permet aux utilisateurs de prendre des photos parfaites, sans avoir besoin d’un trépied. L’expérience polyvalente de l’appareil s’étend aux appels vidéo et aux capacités multitâches afin que les utilisateurs puissent rester connectés grâce à des notifications rapides.

Samsung a également lancé les derniers ajouts de la famille Galaxy A avec un prix abordable. Conçus pour apporter des innovations significatives et des expériences mobiles mémorables pour tous les utilisateurs, les Galaxy A71 et A01 sont dotés de fonctionnalités améliorées: une batterie plus durable, des caméras plus intelligentes et un écran Infinity-O qui offre une expérience visuelle ininterrompue.

De plus, l’écosystème Galaxy de Samsung s’élargit davantage en 2020 avec le nouveau et amélioré Galaxy Buds +, doté d’un design raffiné qui offre les meilleures performances et tous les avantages des écouteurs sans fil.

Les Galaxy Buds + sont plus petits et plus légers que la génération précédente, ce qui permet un port plus long et plus confortable. Avec une efficacité de batterie améliorée, il offre une durée d’utilisation plus longue avec une seule charge.

Sa qualité sonore a également été améliorée avec les haut-parleurs accordés AKG, la marque audio haut de gamme de Harman. Avec leur format très confortable, leurs commandes faciles, leur son clair et intelligent et leur taille compacte, les Galaxy Buds sont un compagnon de vie intra-auriculaire quotidien.

Établir la norme pour une maison moderne

Les offres étendues de Samsung reflètent nos nouvelles façons de vivre à la maison qui n’est plus seulement un endroit pour se reposer et se détendre mais une salle de sport, un bureau et un lieu de divertissement aussi.

En se basant sur ces tendances changeantes, Samsung a mis au point de nouvelles conceptions et réinventé ce que les appareils électroménagers font pour les consommateurs avec des produits flexibles, multifonctionnels et établissant une nouvelle norme pour le style personnel. Ces nouveaux appareils intelligents réinventent les tâches quotidiennes, permettant aux gens de se concentrer sur les choses qu’ils aiment, avec les gens qu’ils aiment, dans un espace qu’ils aiment.

Le réfrigérateur BESPOKE est un réfrigérateur innovant et magnifiquement conçu qui établit une toute nouvelle catégorie d’appareils électroménagers personnalisés. Grâce à l’utilisation créative des matériaux et des couleurs, vous pouvez personnaliser votre cuisine. Vous pouvez même personnaliser les fonctions du réfrigérateur avec Flex Zone, un compartiment pouvant être utilisé comme réfrigérateur ou congélateur.

De plus, le nouveau four à vapeur Dual Cook de Samsung affiche un design moderne qui offre une flexibilité exceptionnelle avec de multiples capacités de cuisson. Le four est aligné verticalement et intègre des surfaces texturées avec une nouvelle interface utilisateur qui ajoute une nouvelle forme de conception. Et avec sa fonction Dual Cook Steam, il peut cuire simultanément par convection dans un compartiment, et avec de la vapeur dans l’autre.

Par ailleurs, Samsung établit de nouvelles normes pour les soins personnels à domicile avec une solution tout-en-un simple et pratique – AirDresser utilise la technologie de la vapeur pour lisser les plis, éliminer les odeurs et désinfecter vos vêtements, afin qu’ils soient frais et prêts à être portés en moins de 48 minutes. AirDresser peut même vous envoyer des alertes lorsque vos vêtements sont prêts via l’application SmartThings, et vous pouvez même surveiller, contrôler et télécharger à distance des options supplémentaires d’entretien des vêtements via l’application.

Le climatiseur Wind-Free ™ de Samsung utilise un premier système de refroidissement en deux étapes qui réduit considérablement la consommation d’énergie et, grâce à la connectivité Wi-Fi, peut être contrôlé à distance. Dotés de fonctionnalités intuitives et pratiques et de technologies intelligentes, les nouveaux purificateurs présentent la technologie de pointe de Samsung avec un design moderne pour créer des solutions significatives aux problèmes réels auxquels les consommateurs sont confrontés à la maison.

