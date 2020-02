La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi, en territoire négatif. Le Tunindex a perdu 0,01% à hauteur de 7 168,03 points dans un volume total de 2,593 MD, rapporte l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre ELECTROSTAR s’est échangé à 1,43 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance de 3,62%. Le titre CIL a augmenté de 3%, à 15,45 D. Le titre SPDIT a réalisé une hausse de 2,90% à 8,85 D.

Le titre CARTHAGE CEMENT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,329 MD de ses capitaux à 1,24 D soit une hausse de 2,47%. Le titre ASSURANCE STAR a gagné 2,39% pour clôturer à 123,90 D.

A la baisse, le titre TUNISIE LEASING a chuté de 2,85%, à 10,20 D, suivi d’ATTIJARI LEASING qui s’est replié de 2,85% à 10,90 D. Le titre HANNIBAL LEASE a baissé de 2,78% à 4,54 D.

Dans le rouge, les titres SOTUMAG et ADWYA ont enregistré un repli respectif de 2,59% et 2,39% à 3 D et 2,85 D.